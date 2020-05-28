Транзит газа в Польшу снова остановлен. События дня. ФАН-ТВ

Транзит газа в Польшу снова остановился Транзит голубого топлива из России в Польшу снова поставлен на паузу. На сегодня мощности газопровода «Ямал-Европа» оказались не забронированы, поставка приостановилась в районе шести часов утра. Как сообщает Gascade (это оператор, принимающий газ на территории Германии) до остановки в час поступало более миллиона кубометров. Напомним, с 17 мая поставки российского продукта по трубопроводу «Ямал-Европа» в Польшу осуществляются на основе аукционов. На текущие сутки поставщики ничего не забронировали.

НПЗ России сократили производство бензина Российские НПЗ в апреле сократили производство бензина на 20% из-за пандемии и падения спроса. Это меньше на 21,2 тыс. тонн в сутки — до 84,6 тыс. тонн в сутки. Суммарно за месяц, сообщает ЦДУ ТЭК, было наработано около 2,5 млн тонн автобензина. Нефтеперерабатывающие заводы в нашей стране традиционно проводят плановые ремонты в апреле–мае, поэтому снижение объемов выпуска нефтепродуктов — явление ожидаемое. Но в обычные годы, по данным Минэнерго, снижение держится в пределах 2-4%.

С 1 июня в Москве снимают ограничения второго этапа Несмотря на продление режима самоизоляции в Москве начнут действовать и послабления. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. С 1 июня в городе возобновят работу автосалоны, магазины непродовольственных товаров, химчистки, заработает велопрокат. Горожанам, в том числе тем, кто старше 65 лет, разрешат совершать полноценные прогулки. Но режим повышенной готовности продлен до 14 июня. Собянин подчеркнул, что сейчас важно соблюдать максимальную осторожность. Кроме того, к работе в офисах смогут вернуться сотрудники архитектурных и проектных бюро. Однако те работники, которые могут эффективно работать удаленно, должны сохранить этот формат.