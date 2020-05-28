Оториноларинголог рассказала, как правильно промывать нос аллергикам летом

Москва, 28 мая. Страдающие от аллергии люди не должны забывать о важности промывания носа специальным раствором в летний период. Об этом рассказала врач-оториноларинголог, фониатр Анна Колесникова.

Колесникова заявила, что летом сохранятся все неблагоприятные факторы для слизистой оболочки носа. В этот список входят всевозможные инфекции, аллергин и уличная пыль. Данные раздражители высушивают слизистую оболочку носа, что вызывает массу проблем у людей с хроническим насморком и аллергиков.

Специалист также отметила, что в жаркую погоду в жилых помещениях может не хватать влаги, поэтому увлажнять нужно не только воздух, но и слизистую. Такой подход уменьшит потребность в сосудосуживающих препаратах, упростит отсмаркивание за счет разжижения слизи, снизит отек слизистой оболочки и повысит иммунитет, передает Пятый канал.

Отмечается, что для орошения носовой полости лучше всего подходят растворы морской воды. Стоит учесть, что в состав жидкости могут входить дополнительные вещества, нежелательные для людей, страдающих от аллергии.

«В летнее время аллергикам не стоит использовать растворы, которые содержат экстракты трав. Например, ромашки, алоэ, эвкалипта. Они могут способствовать обострению аллергического ринита. Но можно использовать растворы, которые содержат декспантенол», — рассказала Колесникова.

Медик отметила, что не нужно бояться того, что во время промывания человек навредит нормальной микрофлоре. Она прикреплена к слизистой, и потерять ее невозможно.