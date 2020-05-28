Авиакомпаниям разрешат возвращать стоимость билета ваучерами

Российские авиакомпании получат право возвращать средства за билеты не деньгами, а ваучерами. Министерство транспорта РФ разработало проект постановления правительства о возможности выдачи авиационных ваучеров. С документом ознакомилось Федеральное агентство новостей.

Деньги за билеты будут использоваться для полетов на другие даты или по другим маршрутам. Также ими можно будет оплатить дополнительные услуги авиакомпании. В случае, если пассажиром не будут использованы эти средства, они будут возвращены ему по истечении трех лет. Для этого требуется подать заявление на сайте авиаперевозчика, указав свои паспортные данные и способ возвращения денег — наличными или на банковский счет.

Вынужденный кредит

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов негативно оценил перспективу получения ваучерного депозита в случае отмены рейса авиаперевозчиком.

«Законопроект, позволяющий пассажирам получить вместо денег ваучеры мы оцениваем как нарушающий права граждан и защищающий, прежде всего, интересы крупных авиакомпаний, позволяя им выйти из кризиса, — убежден он. — По сути, граждане кредитуют авиакомпании, предоставляя им свои деньги на покрытие издержек, расходов и т. д. Взамен пассажиры получают не деньги, а ваучеры».

По мнению собеседника ФАН, в этой ситуации возникают определенные риски, связанные с тем, что ваучер можно обменять на поездку в течение трех лет, но есть пассажиры, которые крайне мало путешествуют.

«Для них это невыгодно, ведь они могут не воспользоваться ваучером, — констатировал Зотов. — Более того, авиакомпания может просто обанкротиться. Ваучеры выдаются на конкретную сумму, что может его нивелировать в случае резкого повышения стоимости билетов. А такие прогнозы есть. То есть, билеты будут дорожать, потому что государственная поддержка авиаперевозчиков крайне незначительна, а расходы и потери авиакомпаний исчисляются десятками миллиардов рублей. В связи с этим пассажиры могут пострадать из-за того, что им придется доплачивать деньги за ранее купленный билет».

Общероссийское объединение пассажиров, по словам Ильи Зотова, достаточно позитивно оценивает другой законопроект, который поддержала Госдума. Он предполагает возможность возврата средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации либо введения режима повышенной готовности.

«Это затрагивает интересы миллионов людей, которые столкнулись с необходимостью вернуть билет — скажем, отель отказал в размещении, особенно это касается Краснодарского края и Крыма, где отели были закрыты. Отменились десятки мероприятий, и пассажиры не по своей вине были вынуждены отказаться от полета» — отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров.

Спасая авиацию

Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун напомнил в свою очередь о недавнем внесении Государственной думой изменений в Воздушный кодекс РФ. Они предполагают введение так называемых «ваучерных депозитов».

«Ситуация сегодня в сфере авиаперевозок тяжелая. Это связано с отсутствием финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить устойчивую работу в необходимом масштабе, — констатировал Тасун — Когда перевозчики реализуют билеты, полученные деньги они пускают в свой оборот. Когда процесс идет непрерывно, это никак не сказывается на тех правилах, которые существуют сегодня».

По словам собеседника ФАН, на сегодняшний день пассажир имеет право если это предусмотрено, получить обратно свои деньги за неиспользованную поездку. Причины для возврата денег предусмотрены законодательством — Воздушным кодексом и другими нормативными актами. Однако в нынешней ситуации введение ваучеров оправдано.

«Сейчас притока денег практически нет. Объем по апрелю упал на 90 с лишним процентов по сравнению с прошлым годом. Выручки нет, пассажиры недовольны», — отметил Тасун.

В связи с этим в России, как и в европейских странах, по инициативе Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА — англ. International Air Transport Association. — Прим. ФАН) была предложена такая форма, как «ваучерный депозит».

«То есть вместо денег пассажир получает документ, который позволяет по правилам авиакомпании либо совершить поездку в другое время, либо на определенных условиях получить деньги», — объяснил эксперт, добавив, что законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс прошел на днях третье чтение в Госдуме.

Ранее в Росавиации назвали условия интенсификации авиасообщения между регионами России. Среди них — снижение карантинных ограничений, заявил первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Верховный суд РФ подготовил проект постановления пленума, согласно которому во время карантинных мер можно отказаться от выполнения обязательств по договорам. Это возможно в случае принятия органами власти нормативных актов, временно препятствующих исполнению ранее установленных договоренностей.