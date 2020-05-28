Власти Крыма назвали цель создания «крымского правительства» в Киеве

Украина нашла очередной способ для отмывания миллионов долларов; в то же время страны Европы уже давно приняли тот факт, что Крым — часть России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Правительство в изгнании

Украина хочет создать «крымское правительство в изгнании», а также открыть его представительства за границей. Такое заявление сделала бывший депутат Верховной рады Светлана Залищук.

Она отметила, что тема полуострова должна быть всегда на слуху. Более того, создание правительства Крыма «на удаленке» этому будет только способствовать.

«Я поддерживаю эту идею. Она совпадает с главным принципом, который должен действовать относительно Крыма. Это проактивность, постоянное внимание, решения, задействование международных площадок: политических, судебных, экспертных, социально-сетевых и так далее. <…> Я считаю, это должен быть Киев, однозначно, где принимаются все решения. Премьер в экзиле [изгнании] должен постоянно заходить к президенту, к премьеру, в крымскую прокуратуру… Считаю, что они должны быть здесь и много где за границей», — заявила Залищук.

Фейковое правительство

Алексей Черняк назвал эту идею очередным абсурдом украинских политиков. Крымский политик предложил Киеву для начала навести порядок на Украине, в украинском правительстве.

«Видимо, им нужна очередная причина для отмывания денег. Но для этого им не обязательно списывать миллионы на фейковое правительство за пределами страны, покупать здания в Европе, размещать персонал, обеспечивать их связью, машинами, охраной и прочим», — пояснил Алексей Черняк в беседе с ФАН.

По его словам, на Украине накопилось огромное количество проблем, ничего положительного за последние годы там не произошло. Проблемы не решаются.

«Поэтому правительство в изгнании — очередная бредовая идея, на которую будут потрачены десятки миллионов долларов. Это путь в никуда. Все уже давно успокоились по этому поводу. Кроме Украины, об этом вообще никто не говорит. Я уже не помню, когда последний раз кто-либо из стран Европейского союза поднимал тему Крыма. Поэтому все уже давно все осознали, где-то молчаливо кивают головой украинским политикам, лишь бы отстали, и не более того», — заключил Алексей Черняк.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.