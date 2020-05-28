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Политика

Власти Крыма назвали цель создания «крымского правительства» в Киеве

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В Крыму ответили на украинскую идею создать «крымское правительство в изгнании»

Украина нашла очередной способ для отмывания миллионов долларов; в то же время страны Европы уже давно приняли тот факт, что Крым — часть России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Правительство в изгнании

Украина хочет создать «крымское правительство в изгнании», а также открыть его представительства за границей. Такое заявление сделала бывший депутат Верховной рады Светлана Залищук.

В Крыму ответили на украинскую идею создать «крымское правительство в изгнании»

Она отметила, что тема полуострова должна быть всегда на слуху. Более того, создание правительства Крыма «на удаленке» этому будет только способствовать.

«Я поддерживаю эту идею. Она совпадает с главным принципом, который должен действовать относительно Крыма. Это проактивность, постоянное внимание, решения, задействование международных площадок: политических, судебных, экспертных, социально-сетевых и так далее. <…> Я считаю, это должен быть Киев, однозначно, где принимаются все решения. Премьер в экзиле [изгнании] должен постоянно заходить к президенту, к премьеру, в крымскую прокуратуру… Считаю, что они должны быть здесь и много где за границей», — заявила Залищук.

Фейковое правительство

Алексей Черняк назвал эту идею очередным абсурдом украинских политиков. Крымский политик предложил Киеву для начала навести порядок на Украине, в украинском правительстве.

«Видимо, им нужна очередная причина для отмывания денег. Но для этого им не обязательно списывать миллионы на фейковое правительство за пределами страны, покупать здания в Европе, размещать персонал, обеспечивать их связью, машинами, охраной и прочим», — пояснил Алексей Черняк в беседе с ФАН.

В Крыму ответили на украинскую идею создать «крымское правительство в изгнании»

По его словам, на Украине накопилось огромное количество проблем, ничего положительного за последние годы там не произошло. Проблемы не решаются.

«Поэтому правительство в изгнании — очередная бредовая идея, на которую будут потрачены десятки миллионов долларов. Это путь в никуда. Все уже давно успокоились по этому поводу. Кроме Украины, об этом вообще никто не говорит. Я уже не помню, когда последний раз кто-либо из стран Европейского союза поднимал тему Крыма. Поэтому все уже давно все осознали, где-то молчаливо кивают головой украинским политикам, лишь бы отстали, и не более того», — заключил Алексей Черняк.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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