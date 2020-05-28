Ряды ВВС ЛНА пополнят 11 летчиков, обучавшихся в Пакистане

Бенгази, 28 мая. После двухлетнего обучения в Пакистане выпустились 11 ливийских летчиков ВВС ЛНА, получив звания лейтенантов. Об этом пишет автор Телеграм-канала Libyan Arabarmy.

Напомним, в настоящее территория Ливии частично контролируется террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Тем не менее большая часть территории страны принадлежит силам Ливийской национальной армии (ЛНА). Армия фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», в которой активно задействуются ВВС ЛНА посредством точечных авиаударов по террористам.

Ранее AFRICOM опубликовал в Twitter фейк о переброске боевых самолетов для поддержки Ливийской национальной армии — в африканском командовании заявили о поддержке армии Халифы Хафтара со стороны России путем поставок российских истребителей через Сирию.

На пресс-конференции 28 мая официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари опроверг эту информацию, аргументируя это тем, что для таких поставок необходимы дорогостоящие в обслуживании контракты. По словам Мисмари, сам факт переброски воздушных бортов из России в Ливию нуждался бы в поддержке международным сообществом на фоне действующего оружейного эмбарго ООН в Ливии. Генерал-майор ЛНА придерживается мнения, что так называемое Правительство национального согласия Ливии вынуждено прибегать к созданию подобных вбросов против армии фельдмаршала Хафтара из-за серьезных потерь с их стороны на фронте.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) провели расследование, полностью опровергнув американский фейк о поддержке Россией сил ЛНА. В ходе изучения материалов, предоставленных AFRICOM, выяснилось, что часть фотографий была сфабрикована в фоторедакторах. Кроме того, авторы вброса запутались в количестве самолетов, предположительно, модели МиГ-29.

Представленные африканским командованием фотографии не могут быть доказательством передачи российских самолетов для ЛНА — они могли быть сняты в любом месте, в том числе во время ведения активных боевых действий на территории Сирии, где истребители Североатлантического альянса не раз сопровождали воздушные борта ВКС РФ при боевых заданиях.

Более подробно ознакомиться с разоблачением фейкового пресс-релиза AFRICOM можно по ссылке на сайте ФАН.