Врачи выявили коронавирус у четырех футболистов «Локомотива»

Москва, 28 мая. Врачи выявили коронавирусную инфекцию у четырех игроков московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Тесты на коронавирус дали положительный результат у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова, Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова.

Отмечается, что болезнь у спортсменов протекает в бессимптомной форме, они чувствуют себя хорошо и находятся на домашней самоизоляции.

Обследование на наличие опасной инфекции прошли все футболисты клуба, тренерский штаб и административный персонал. 28 мая «Локомотив» прибыл на базу в Бакове для подготовки к возобновлению сезона.