Белый дом пытается сложить с себя ответственность, обвиняя КНР в эпидемии COVID-19

Москва, 28 мая. Информационная война, которую объявил Китаю президент США Дональд Трамп, усилилась на фоне пандемии коронавируса. Вследствие этого Белый дом поставил под угрозу экономические взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее Конгресс США одобрил пакет санкций против Китая. Под ограничения попадут лица, которые американская администрация сочтет виновными в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, передает «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, это всего лишь повод для усиления конфронтации со стороны США.

«Проблемы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на самом деле совершенно не волнуют США, так как Вашингтон сейчас вытащил что-то из старого сундука и начал усиленно придумывать, как это можно обернуть против Китая», — уверен Перенджиев.

Он отметил, что Вашингтон будет использовать все возможности, чтобы объявить Китай «империей зла». Данные утверждения продолжают обвинения Пекина в намеренном распространении коронавируса, о чем уже неоднократно заявляли американские высшие должностные лица. Таким образом, Белый дом пытается сложить с себя ответственность за катастрофическую эпидемиологическую ситуацию, найдя виновников вовне.

По словам Перенджиева, Вашингтон «оставляет машину антироссийской пропаганды», переключая внимание на риторику против Китая. В Белом доме прекрасно осознают, что США теряют роль глобального лидера, что особенно стало заметно в условиях пандемии.