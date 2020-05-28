Белый дом пытается сложить с себя ответственность, обвиняя КНР в эпидемии COVID-19

Москва, 28 мая. Информационная война, которую объявил Китаю президент США Дональд Трамп, усилилась на фоне пандемии коронавируса. Вследствие этого Белый дом поставил под угрозу экономические взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.
Ранее Конгресс США одобрил пакет санкций против Китая. Под ограничения попадут лица, которые американская администрация сочтет виновными в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, передает «Экономика сегодня».
По мнению эксперта, это всего лишь повод для усиления конфронтации со стороны США.
«Проблемы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на самом деле совершенно не волнуют США, так как Вашингтон сейчас вытащил что-то из старого сундука и начал усиленно придумывать, как это можно обернуть против Китая», — уверен Перенджиев.
Он отметил, что Вашингтон будет использовать все возможности, чтобы объявить Китай «империей зла». Данные утверждения продолжают обвинения Пекина в намеренном распространении коронавируса, о чем уже неоднократно заявляли американские высшие должностные лица. Таким образом, Белый дом пытается сложить с себя ответственность за катастрофическую эпидемиологическую ситуацию, найдя виновников вовне.
По словам Перенджиева, Вашингтон «оставляет машину антироссийской пропаганды», переключая внимание на риторику против Китая. В Белом доме прекрасно осознают, что США теряют роль глобального лидера, что особенно стало заметно в условиях пандемии.
«Мы уже видим проявления того, что Китай может показать лидирующие позиции среди экономик других государств. Развитие такого сценария кардинально не устраивает американскую сторону, которая якобы видит реальную угрозу национальным интересам и политической безопасности действующих властей», — заключил политолог.