Кремль сожалеет, что странам ЕС запретили обращаться к РФ за помощью в борьбе с COVID-19

Москва, 28 мая. Кремль сожалеет, что некоторым странам ЕС запретили обращаться к России за помощью в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль реагирует на это с сожалением. Действительно, такая информация у нас была давно. Мы знаем, что в ряде европейских столиц послы некоторых государств весьма напористо рекомендуют руководству этих стран никоим образом не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи и так далее», — заявил Песков.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Россия приняла ряд превентивных мер, направленных на борьбу с распространением инфекции. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее заявила, что ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации.

Коронавирусная инфекция останется в человеческой популяции навсегда. Однако в тех странах, где прошли сильные вспышки заболевания, новых разрушительных эпидемий не предвидится, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, академик РАН Александр Лукашев.