Генпрокуратуре разрешат принимать решения о блокировке сайтов за призывы к экстремизму

Москва, 28 мая. Генпрокуратура РФ сможет выносить решение о внесудебной блокировке интернет-СМИ за оправдание экстремизма.

Соответствующий законопроект об этом разработали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Как уточняет ТАСС, поправки предлагается внести в статью «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В действующем виде статья позволяет Роскомнадзору во внесудебном порядке по решению Генпрокуратуры ограничивать доступ к ресурсам только при условии выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.

Один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарев пояснил, что в поправках предлагается установить, что по решению генпрокурора или его заместителей также во внесудебном порядке может быть ограничен доступ к ресурсам и информации, содержащим обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.

Напомним, о важности бескомпромиссной борьбы с терроризмом и экстремизмом неоднократно заявлял и президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, экстремизм в любой форме — это угроза демократии, правам и свободам человека, а эти ценности должны быть надежно защищены.

На фоне этого заявления президента политический аналитик Руслан Осташко обратил внимание на деятельность возглавляемой Дмитрием Муратовым «Новой газеты». Он подчеркнул, что журналисты «НГ» фактически сотрудничают с террористами, а само издание занимается пропагандой экстремистских идей.

Осташко добавил, что «Новую газету» можно смело называть «вестник джихада», потому что это издание фактически предоставляет террористам возможность вести пропагандистскую деятельность на территории РФ и пытается убедить людей, что террористы на самом деле не террористы, а «борцы за свободу», что у них есть некая «идеология» и так далее и тому подобное».

В этом году «Новая газета» попыталась оправдать россиян, арестованных за размещение фотографий нацистских преступников на официальном портале «Бессмертного полка». После этого сенатор Франц Клинцевич заявил, что поведение газеты просто кощунственно и убийственно.