Песков объяснил, почему некоторые не верят в опасность коронавируса

Москва, 28 мая. Некоторые люди не верят в опасность коронавируса, поскольку не желают внимательнее ознакомиться с информацией об инфекции. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют», — отметил он.

Также Песков напомнил, что он лично успел убедиться в существовании коронавируса.

«Скажу на собственном опыте: эта штука реальная», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики провела опрос, согласно которому в опасность коронавируса верят около 70% россиян. При этом более 23% респондентов указали, что готовы поверить в выдуманность эпидемии, передает «Царьград». Кроме того, почти 10% опрошенных считают, что опасность коронавируса преувеличена. Также 16,3% респондентов заявили, что Россия уже прошла пик эпидемии, пишет Infox.ru.

12 мая стало известно, что Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом, напоминает «Дейта». Пресс-секретарь главы государства отметил, что до этого более месяца не общался с президентом РФ Владимиром Путиным лично. По словам Пескова, после выписки из больницы он находится на карантине дома и продолжает лечение.