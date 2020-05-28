Россия передала Сирии партию истребителей четвертого поколения МиГ-29

Дамаск, 28 мая. ВВС Сирии получили от российских Вооруженных сил партию многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29. Церемония передачи боевых самолетов состоялась на авиабазе Хмеймим.

Характеристики МиГ-29 превышают показатели многих реактивных истребителей четвертого поколения. Самолеты российского производства способны противостоять большинству современных истребителей.

Отмечается, что два самолета из числа поступивших в распоряжение ВВС САР обладают учебно-боевой модификацией. Таким образом, у сирийских летчиков будет возможность обучаться и повышать свои навыки в тех же технических условиях, что и в боевой обстановке.

Передав Сирии партию МиГ-29, Россия сделала значительный шаг в деле укрепления обороноспособности ближневосточной страны. Теперь ВВС САР смогут пресекать факты нарушения воздушного пространства государства.