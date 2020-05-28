Ученые объяснили, как разные животные видят окружающие объекты

Москва, 28 мая. Некоторые люди хотели бы узнать, как видят окружающий мир животные. Ученые доказали, что зрение у живых существ может значительно отличаться в зависимости от вида. Это говорит о том, что все животные воспринимают картинку по-разному.

Так, кошка видит окрашенный в зеленые, серые и голубые тона мир. Ее зрение хуже всего воспринимает лиловый и желтый оттенки. Это животное отлично умеет ориентироваться в темноте, несмотря на то, что все объекты она видит слегка размыто.

Глаза змеи все время покрываются оболочкой, поэтому она все картинки видит нечетко. Однако это существо обладает уникальной способностью увеличивать инфракрасное излучение. Такой навык помогает ей легко находить свою добычу во время охоты.

Собаки не способны отличить разницу между желто-зеленым и оранжево-красным. Данный спектр оттенков является недоступным для восприятия. Синие цвета она видит белыми, но различает всю гамму серого. Острое зрение помогает ей легко ориентироваться в ночное время суток, передает Planet Today.

В глазах воробья находятся колбочки с маслянистыми каплями желто-красного цвета. Из-за этого пернатый воспринимает наш мир в розовых цветах.

А вот у лошади глаза размещаются с двух сторон головы, поэтому она не может рассмотреть объекты, которые находятся у нее перед носом. За счет этого ее мир поделен на два изображения в черно-белом цвете.

Отмечается, что корова способна отличить только красные и оранжевые цвета, поэтому трава в ее глазах совсем не зеленая.

Примечательно, что одним из самых малоизученных является зрение улитки. Ученые предполагают, что она способна видеть только предметы, находящиеся вблизи.