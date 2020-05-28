Киев, 28 мая. Украина сможет «вернуть» Крым, если превратит граничащую с полуостровом Херсонскую область в успешный регион. Об этом рассказал заявил глава парламентской фракции «Голос», бывший пропагандист киевского еженедельника «Зеркало недели» Сергей Рахманин.

По его словам, в этом случае Херсонская область будет жить намного лучше, чем Крым. В эфире телеканала ATR он подчеркнул, что население полуострова захочет вернуться на Украину, как в свое время жители ГДР стремились объединиться с ФРГ.

«Для того, чтобы показать очевидную разницу, мы должны вкладываться в развитие приграничных к оккупированным территориям, прежде всего в Херсонской области», — сказал он.

Крым воссоединился с РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».