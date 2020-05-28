Названа категория людей, которым опасно постоянно носить маску

Москва, 28 мая. Маска, ношение которой стало обязательным в ряде регионов РФ, может быть опасна для некоторых категорий людей, предупредил кандидат медицинских наук, врач-лор высшей категории Владимир Зайцев.

Речь идет о людях с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). При этом специалист уточнил, что ХОБЛ — это собирательный термин для описания хронических болезней легких, ограничивающих воздушный поток в органы дыхательной системы человека.

«Это люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии, удушья. В общем, это все те пациенты, которым и в обычном состоянии дышать сложно», — пояснил Зайцев в комментарии ТАСС.

Врач подчеркнул, что для граждан, страдающих хроническими заболеваниями легких, особую опасность представляют именно многоразовые маски. Дело в том, что таким пациентам и так сложно дышать, а в плотной маске — тем более.

Ранее главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева в беседе с порталом «Ридус» рассказала, с какого возраста ношение масок может быть безопасным для детей. По ее словам, до трех лет от использования таких средств защиты стоит отказаться, потому что они могут вызвать проблемы с дыханием у малышей.

В настоящее время в целом ряде российских регионов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим, в рамках которого россияне должны соблюдать меры предосторожности и носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, магазинах и местах с большим скоплением людей.