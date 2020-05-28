Дубовицкая разоблачила артистов, жалующихся на отсутствие денег из-за пандемии

Москва, 28 мая. Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая разоблачила артистов, которые жалуются на отсутствие денег из-за пандемии коронавируса. По ее словам, у всех звезд есть накопления.

«Что касается артистов программы «Аншлаг», то они пока, слава богу, не голодают. На самом деле все артисты откладывают себе на жизнь, и даже те, которые вам говорят, что у них сейчас нет денег», — заявила Дубовицкая в интервью изданию «Собеседник».

Также ведущая рассказала, что съемки «Аншлага» продолжаются, несмотря на пандемию, однако пока нет возможности рассаживать в зале зрителей. По прогнозу Дубовицкой, записывать передачу в привычном формате можно будет к концу лета.

Кроме того, телеведущая сообщила, что сама лично не испытывает финансовых трудностей, передает «Царьград». По словам звезды «Аншлага», она привыкла к небольшим запросам.

«Устрицы я не покупаю, а на кусок мяса и овощи пока что хватает», — подытожила Дубовицкая.

Примечательно, что артистка «Аншлага» Елена Воробей не согласилась с телеведущей в финансовом вопросе. По словам юмористки, она уже третий месяц сидит без работы, поэтому ей пришлось выставить на продажу квартиру в Черногории.

Ранее известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на «чудовищные» последствия пандемии для артистов. Он рассказал в интервью «Вечерней Москве», что сейчас звездам приходится проедать то, что удалось скопить ранее.