Академик РАН предупредил об опасности ношения масок и перчаток

Москва, 28 мая. Перчатки, которые рекомендуют носить в качестве защиты от коронавируса, могут привести к серьезным заболеваниям, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Он пояснил, что коронавирусная инфекция нового типа не сохраняется на поверхностях в течение длительного времени, поэтому носить перчатки бесполезно. Кроме того, по словам ученого, можно заработать грибковые заболевания. Как отметил Зверев, человек собирает на перчатках и грибки, и бактерии, и аллергены, а после этого все это попадает в дом.

«Если человек в перчатках — он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера. И, естественно, любые перчатки портят кожу, а это наш защитный механизм, часть врожденного иммунного ответа», — сказал Виталий Зверев.

С точки зрения специалиста, «кожа защищает гораздо лучше перчаток». Перчатки могут привести к развитию дерматита, а постоянное использование антисептиков уничтожает полезную микрофлору на коже рук. Микробиолог оценил использование масок на улице в качестве профилактической меры от COVID-19. Он объяснил, что у детей, к примеру, может появиться эмфизема.

Маску нужно надевать в местах скопления народа, «а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред», добавил академик РАН.

«И через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить», — рассказал специалист.

С его точки зрения, результатом масочно-перчаточного режима станет рост ряда заболеваний. В данном случае речь идет эмфиземе легких, бронхиальной астме, грибковых, аллергических, бактериальных заболеваниях.

Масочный режим в России продлится еще месяц или два, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, миру в целом и России в частности придется еще долго жить с коронавирусом.