Гаспарян сравнил расследование дела MH17 c событиями 100-летней давности

Расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Армен Гаспарян.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал призывы российского МИД расследовать роль Украины в крушении малазийского Boeing-777. По словам директора первого европейского департамента МИД России Алексея Парамонова, российская сторона неоднократно выражала возмущение тем, что ее материалы игнорировались или объявлялись Совместной следственной группой (ССГ) «сфальсифицированными». В то же время к делу приобщались данные из сомнительных источников, поступающих, в том числе, с украинской стороны.

Парамонов обратил внимание на то, что до сих пор следственной группой не была расследована роль Киева в крушении самолета. Украина в 2014 году не закрыла воздушное пространство для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

Однако публицист Армен Гаспарян считает, что до тех пор, пока США будут оказывать Украине «идеологическую поддержку» в этом деле, вряд ли кто-то в международном трибунале по Boeing «вспомнит про понятие совести и чести».

«Это не суд в привычном каноническом значении этого слова, а процесс против России со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он уже давно напоминает знаменитый процесс по делу Конради и Полунина (в 1923 году в Швейцарии Морис Конради с Аркадием Полуниным убили Вацлава Воровского. — Прим. ФАН). Этот суд с первого же заседания был не процессом об убийстве советского дипломата, а судом Европы против большевизма, где убийц оправдали, — рассказал Гаспарян в беседе с ФАН. — То же самое демонстрируется спустя почти 100 лет. Поэтому здесь нет ничего удивительного, что никто не будет отвечать на неприятные вопросы по поводу Украины, хотя они уже давным-давно сформулированы. На них не то что ответа нет, но отсутствует даже намек, что кто-то собирается их рассматривать».

Тем не менее Россия должна настаивать на том, чтобы документы, которые Украина категорически не собирается объяснять, были приобщены к делу и рассмотрены судом.

«Но если это второе издание процесса Конради и Полунина, то тогда можно ничего не ждать», — сказал он.

Кроме того, политолог напомнил, что в 2019 году тогдашний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохама выражал несогласие с ходом расследования, но оно никак не повлияло на следствие.

«Заявление премьера Малайзии было точно также проигнорировано. Спасибо, что его еще полковником ФСБ не назначали», — добавил он.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в июле 2014 года. По предварительным данным, самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

В августе 2014 была сформирована Совместная следственная группа, которая практически сразу бездоказательно обвинила в случившемся Россию. Кроме того, страны-участники ССГ отказались от помощи российской стороны и не стали принимать в расчет предоставленные Москвой доказательства.

9 марта 2020 состоялось первое судебное заседание по делу об использовании ракет ЗРК «Бук». Дальнейшие слушания были отложены до 8 июня 2020 года, так как защите требовалось больше времени, чтобы ответить на запросы прокуратуры.