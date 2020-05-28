Российские сенаторы 31 мая пройдут тестирование на коронавирус

Москва, 28 мая. Члены Совета Федерации 31 мая пройдут тестирование на коронавирус в преддверии пленарного заседания, которое запланировано на 2 июня. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«В воскресенье, 31 мая все сенаторы будут сдавать тесты на коронавирус методом ПЦР, на антитела мы уже сдавали. У нас есть медицинский пункт в Совете Федерации, где располагается бригада врачей, которые берут тесты из горла и из носа. Сенаторов принимают по одному, а результаты приходят уже утром», — рассказал он.

Отметим, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что пять сенаторов переболели коронавирусом. По словам Тимченко, информации о новых случаях заражения COVID-19 у него нет. Он добавил, что переболевшие законодатели намерены принять участие в заседании верхней палаты парламента 2 июня.

Тесты на коронавирус сдают и депутаты Госдумы, включая спикера, в обязательном порядке перед началом пленарных заседаний. При подтвержденном диагнозе они не допускаются к работе в зданиях палаты.

Ранее советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова сообщила, что коронавирус был подтвержден у шести парламентариев. Ближайшее заседание законодатели планируют провести 9 июня.