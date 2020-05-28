На строительство трех МФЦ в Дагестане выделили 2 млрд рублей

Москва, 28 мая. Правительство выделит 2 млрд рублей на строительство трех многофункциональных центров в Дагестане, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, 18 мая президент РФ Владимир Путин распорядился подготовить и реализовать план по преодолению ситуации с коронавирусом в республике. Минздраву совместно с другими федеральными ведомствами и региональными властями было поручено оказать помощь системе здравоохранения Дагестана для борьбы с COVID-19. МЧС получило поручение провести масштабную дезинфекцию общественных мест в республике, а Минобороны — начать строительство медицинского центра.

19 мая в Дагестан выдвинулись автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров. В работах на территории республики задействовали 140 человек и 26 единиц спецтехники. 20 мая в республику прибыли врачи из федеральных медицинских центров.

27 мая власти Подмосковья сообщили, что передадут Дагестану одноразовые защитные костюмы, респираторы, очки и лекарственные препараты.