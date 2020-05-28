В ЮАР храмы возобновляют работу на фоне пандемии

Претория, 26 мая. Храмы в Южной Африке будут открыты с 1 июня, так как страна ослабляет карантинные меры, направленные на ограничение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент страны Сирил Рамафоса.

В отличие от наших соотечественников, которые соблюдают режим самоизоляции и продолжают молиться дома, гражданам ЮАР впервые за два месяца разрешили посещение богослужений, но с некоторыми ограничениями. Участвовать в религиозных собраниях могут максимум 50 человек. Это решение является частью так называемых правил 3-го уровня, следующего этапа постепенного выхода из карантина.

Однако остается не совсем понятным, почему власти страны намерены ослаблять ограничения, когда количество случаев заражения COVID-19 продолжает расти, а в большей части регионов наступает похолодание (благоприятная среда для вируса). 24 мая в своем выступлении перед народом Рамафоса заявил, что вся страна будет переведена на третий уровень на следующей неделе, но затем 26 мая министр здравоохранения Цвеки Мкхизе заявил, что в тех районах, где наблюдается высокая динамика распространения коронавируса, жесткие ограничения по-прежнему будут действовать.

Решение открыть церкви, мечети и храмы вызвало вопросы о целесообразности собраний людей на ограниченном пространстве. «Этот внезапный, казалось бы, поспешный шаг сомнителен. Данные о распространении инфекции в других частях мира позволяют предположить, что в местах отправления религиозных обрядов, даже в тех, где были соблюдены строгие правила социального дистанцирования, пандемия распространялась достаточно быстро», - заявил представитель Иезуитского института Южной Африки.

Есть основания опасаться, что разрешение на возобновление религиозной детальности может повлечь за собой негативные последствия. На примере некоторых регионов ЮАР можно проследить связь между частыми и многолюдными религиозными мероприятиями и высоким уровнем заражения. Вирус начал активно распространяться в провинции Фри-Стейт в марте после религиозной конференции в Блумфонтейне, которая проходила еще перед карантином. В восточной части страны люди заражались во время похорон, где численность скорбящих превышало установленные пределы.

В свое оправдание представители религиозных групп в ЮАР придерживаются следующей позиции. Они попросили власти разрешить им постепенно возобновлять свои услуги и мероприятия, чтобы помочь смягчить негативное воздействие пандемии на веру прихожан. Помимо переживаний, связанных с падением духа верующих, служители культа понесли финансовые потери, что также вынудило их попросить власти снять некоторые ограничения.