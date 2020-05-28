Ученые выяснили, что солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут

Москва, 28 мая. Яркий солнечный свет способен разрушать частицы вируса SARS CoV-2 за считанные минуты, заявили американские ученые.

По их словам, передача вируса через предметы, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, существенно замедляется. Исследователи Национального центра анализа и противодействия биологической защите из Штатов в ходе которого поместили стальные пластины с частицами COVID-19 под лампы, имитирующие солнечный свет. Как объяснили специалисты, в условиях, схожих с полуднем на 40-градусной жаре, клетки вируса погибают через 7 минут. Как пишет издание «Хайтек», активность вирус теряет через 14 минут.

Распространение коронавирусной инфекции нового типа в летний период года замедлится, ранее заявлял доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он оценил риски распространения инфекции во время жары.

По его словам, причиной этого является не якобы негативное воздействие на возбудителя тепла и солнечной радиации. Вирусолог пояснил, что в данном случае спад эпидемии коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей и изменением их образа жизни. Сейчас большинство граждан находятся в помещениях, где нет большого скопления народа.

Анатолий Альтштейн предположил, что «хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса».

По его расчетам и мнению многих вирусологов и медиков, «летом эпидемия будет снижена».