Москва, 28 мая. Совместная следственная группа (ССГ) так и не провела настоящего расследования роли властей Украины в крушении рейса MH17. Об этом заявил глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

Он напомнил, что следствие неоднократно игнорировало либо фальсифицировало материалы, которые предоставляла Россия.

«В то же время без каких-либо вопросов, на веру, к делу приобщались данные из сомнительных источников, включая то, что предоставляла очевидно заинтересованная сторона — Украина», — отметил Парамонов.

При этом не принимается во внимание роль Киева, который не обеспечил меры для ограничения полетов в Донбассе.

«Вместе с тем не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17 — в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта», — пояснил Парамонов.

Первые судебные заседания по делу о крушении малайзийского Boeing прошли 9–10 марта в Нидерландах, после чего были приостановлены из-за коронавируса. Планируется, что процесс возобновится 8 июня.