Названы хитрые уловки мозга, которые могут привести к ожирению

Москва, 28 мая. Человек может набирать вес не только из-за отсутствия регулярных физических нагрузок и правильного питания, но и из-за психологических установок.

Диетологи утверждают, что залог хорошей фигуры — сбалансированный рацион питания и занятия спортом. Однако в некоторых случаях срабатывают определенные уловки мозга, которые не позволяют сбросить вес. Речь идет, к примеру, об эмоциональном переедании. Часто женщины пытаются справиться со стрессом, съедая ведерко мороженого или несколько пирожных. Сладкое, действительно, насыщает организм, однако этот эффект не такой длительный, как бы хотелось. Кроме того, за переедание человек начинает себя корить и ругать, в результате чего эмоциональное состояние ухудшается еще больше.

Также на набор лишнего веса влияет и излишняя строгость к себе. В данном случае речь идет о постоянном подсчете калорий, изматывающих тренировках. Это не всегда положительно влияет на организм, так как появляется постоянная усталость, а мозг начинает блокировать попытку похудеть — активизируется «режим выживания».

Ученые провели исследование и выяснили, что между депрессией и стремительным набором веса есть прямая связь. Именно это состояние может в будущем спровоцировать ожирение. Кроме того, специалисты выяснили, что люди с лишним весом наиболее подвержены депрессивному состоянию. Если человек в течение длительного времени чувствует себя подавлено, то ему лучше как можно быстрее обратиться к специалисту, который поможет решить проблемы психологического характера.

Ожирение является одним из факторов развития тяжелых заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа. К такому выводу пришли сотрудники Нью-Йоркского университета и Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC).

Ученые выяснили, что три четверти британских пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция имели избыточный вес или страдали ожирением. Доктор Мэтт Кейпхорн, работающий в специализированном центре по контролю массы тела, считает, что власти должны предупредить население об опасности лишнего веса.