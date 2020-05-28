Калужская область отказалась от оптимизации в сфере здравоохранения

Калуга, 28 мая. Власти решили свернуть программу по оптимизации системы здравоохранения в Калужской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша.

«Скажу, наверное, очевидную, но очень важную вещь, — курс на оптимизацию медицины в Калужской области свернут», — заявил Шапша.

Руководство области решило сфокусировать свои усилия на сельской медицине. В этом году планируется установить 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство новых медучреждений является приоритетным направлением работы руководства. Так, в Сухиническом районе на базе Центральной межрайонной больницы № 5 возведут новую детскую поликлинику. Планируется, что новая больница примет первых пациентов уже через полгода после начала строительства, передает infox.ru.

Глава Калужской области отметил, что политика региона в сфере здравоохранения будет направлена на расширение, повышение доступности и качества медицинского обслуживания.

Ранее сообщалось, что во время пандемии региону удалось увеличить количество коек в 15 раз. На данный момент для лечения пациентов с коронавирусом доступны 1800 коек.