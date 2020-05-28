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Работавшие без договора россияне могут вернуть свои деньги даже после увольнения

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Работавшие без договора россияне могут вернуть свои деньги даже после увольнения

Пандемия COVID-19 в России серьезно сказалась на положении трудоспособного населения, в особенности тех граждан, кто работал неофициально, без заключения трудового договора.

Как уже писало Федеральное агентство новостей, российский закон защищает права таких работников. В частности, на них распространяется статья 16 Трудового кодекса РФ, согласно которой трудовые отношения возникают на основании не только договора, но и фактического допущения сотрудника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного, рассказали ФАН в Минтруда.

Но могут ли на практике отстоять свои права в суде или трудовой инспекции те, кто был трудоустроен «в черную»? Стоит ли им вообще обращаться в инстанции?

Собеседники ФАН разделились в оценках, но в целом признали, что сотрудники, не заключавшие трудовые договоры, всегда рискуют оказаться в сложной ситуации. И все же для них есть способ, как вернуть себе деньги даже после увольнения.

Работавшие без договора россияне могут вернуть свои деньги даже после увольнения

Депутат: Идти в суд себе дороже

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ФАН констатировал, что именно по этой категории граждан коронавирус «ударил» больнее всего.

«В связи с ограничительными мерами судебная система была подвержена определенным корректировкам, — отметил депутат. — Уже сейчас точно можно сказать, что те, кто находился в «черной» или «серой» зоне, конечно, серьезно пострадали».

Дело в том, что у получавших зарплату неофициально, «в конверте», трудового договора нет, пояснил Нилов.

«В этом случае все трудовые отношения — неофициальные. В связи с этим все обращения в суд, трудовую инспекцию и прокуратуру будут бесполезны, с точки зрения восстановления нарушенных прав», — уверен собеседник ФАН.

По мнению парламентария, такие обращения даже чреваты для бывшего работника, потому что он, получая зарплату в конверте, уклонялся от уплаты подоходного налога, что является правонарушением. А если речь идет о большой зарплате, то еще и преступлением — вплоть до уголовной ответственности, уточнил депутат.

«Как восстановить права? А к кому работник будет предъявлять претензию? К работодателю? У него юридически нет работодателя! У него есть понимание, что этот человек был у него работодателем, но юридически это подтвердить никак нельзя», — добавил глава комитета ГД по труду.

Если такому экс-сотруднику даже удастся подтвердить, что он работал, этим он признает, что получал нелегальный доход, с которого не был уплачен налог.

«Это может повлечь определенные юридические последствия», — предостерег Ярослав Нилов.

Работавшие без договора россияне могут вернуть свои деньги даже после увольнения

Адвокат: Права отстоять реально

Иного мнения придерживается адвокат Московской коллегии адвокатов «Антикризисный центр» Ольга Бобылева.

«Фактически, допущение к работе считается заключением трудового договора, — подчеркнула она. — Даже если трудовой договор не заключен, но человек работал и получал заработную плату, и он может это доказать, то считается, что с ним заключен трудовой договор. И на него, естественно, распространяются все правила, предусмотренные трудовым законодательством».

По словам юриста, если работнику выплачивалась заработная плата, то должны существовать ведомости, в которых этот факт был зафиксирован.

«Возможно, работодатель перечислял денежные средства на банковскую карточку сотрудника. Если есть такие доказательства, надо их предъявлять, если нет — кто-то из сотрудников наверняка видел, как этот человек трудился, выполнял конкретную работу», — рассказала адвокат.

В этом случае надо привлекать свидетелей и доказывать, что имел место факт заключения трудового договора, поскольку работник был допущен непосредственно к работе и выполнял ее, предложила Ольга Бобылева.

Работавшие без договора россияне могут вернуть свои деньги даже после увольнения

Как торгпреды добились выплат

Пострадавшие сотрудники обращаются в суд довольно редко. Однако, как выяснилось, и у работавших «в черную» есть прецеденты выигранных дел.

Своим опытом защиты прав нескольких работников, трудоустроенных неофициально и пострадавших от нечистоплотного работодателя, с ФАН поделилась директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова.

«Была такая история с людьми, которые «в черную» работали торговыми представителями. Им было проще доказать, что они вели трудовую деятельность, потому что они ездили по клиентам, представляли им образцы различного оборудования, подписывали с ними определенные документы. Когда работодатель решил их уволить, люди попросили выплаты выходных пособий, на что он заявил: «Вы, ребята, у меня вообще не работали!» — рассказала она.

Ситуацию упростило то, что это было коллективное обращение в суд, а также подтверждение прямой связи с клиентами, к которым уволенные приезжали от имени компании.

«Им удалось доказать, что по факту трудовые отношения были, и работодателя обязали заключить с ними договор, — вспоминает юрист. — Им была произведена доплата по оплате отпускных, которых ни у кого не было. У ряда работников были дополнительно оплачены больничные листы. Кроме того, поскольку работодатель начал процедуру сокращения, они еще в течение двух месяцев после восстановления получали заработную плату, а при увольнении получили выходные пособия, исходя из реальной заработной платы, как того требует закон».

Всю ответственность за уплату налогов несет не работник, а работодатель, напомнила собеседница ФАН.

«Плательщиком налогов, в частности того же НДФЛ, является работодатель. И если работник доказывает, что фактически у него есть трудовые отношения, то суд обязывает работодателя заключить трудовой договор с прописыванием реальной заработной платы. С этой зарплаты тот производит отчисления в фонды и выплачивает НДФЛ», — добавила эксперт.

Правда, с такими исками уволенные работники обращаются в суд крайне нечасто, повторила Валентина Митрофанова.

Работавшие без договора россияне могут вернуть свои деньги даже после увольнения

Трудоустраивайтесь официально

Так или иначе, еще до принятия на работу будущим сотрудникам необходимо делать все, чтобы не оказаться в положении трудоустроенных неофициально.

«Нужно приложить любые усилия, чтобы был оформлен трудовой договор, потому что доказать в судебном порядке теоретически можно, на практике — очень сложно, а в инспекционном порядке вообще нереально, — подчеркнула кадровик. — Кроме того, обращение в суд — это дополнительные затраты».

Поэтому, убеждена она, людям надо стараться не просто чтобы трудовой договор был заключен, но чтобы в нем была прописана «белая» зарплата, а не «черная» или «серая».

«Все гарантии предоставляются с суммы, прописанной в договоре. А если работодатель заработную плату частично выплачивает «в черную» или «в серую», то когда в дальнейшем возникает конфликт или заходит речь об оплате больничного, работник сможет претендовать лишь на то, что прописано «в белую», — объяснила Митрофанова.

И все же трудовая инспекция в последнее время активно борется с работодателями, не желающими заключать трудовые договора, констатировала собеседница ФАН.

«Это новое явление. Буквально в этом году инспекции труда была поставлена задача противодействовать уклонению работодателя от заключения трудового договора. Это ключевая категория риска! Можно обратиться в инспекцию, и на это обращение обязаны оперативно отреагировать», — отметила эксперт.

Другой вопрос, что это лучше делать не тогда, когда тебя уже уволили после нелегальной работы и надо что-то доказывать, а до этого, подчеркнула она.

Работник имеет право попросить, чтобы инспектор труда не разглашал фамилию обратившегося с жалобой, заметила Валентина Митрофанова. По факту такого обращения инспекция должна провести проверку, не предавая огласке личность работника.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в России были введены ограничения на режим работы предприятий и передвижение граждан, из-за чего многие организации перешли на удаленный режим работы. Если такой перевод невозможен, работодатель должен сохранять за сотрудником его рабочее место и зарплату. Уволенные имеют право рассчитывать на выплаты от государства. В этой ситуации самыми уязвимыми работниками оказались те, с кем не были заключены трудовые договора.

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