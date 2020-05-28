Работавшие без договора россияне могут вернуть свои деньги даже после увольнения

Пандемия COVID-19 в России серьезно сказалась на положении трудоспособного населения, в особенности тех граждан, кто работал неофициально, без заключения трудового договора.

Как уже писало Федеральное агентство новостей, российский закон защищает права таких работников. В частности, на них распространяется статья 16 Трудового кодекса РФ, согласно которой трудовые отношения возникают на основании не только договора, но и фактического допущения сотрудника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного, рассказали ФАН в Минтруда.

Но могут ли на практике отстоять свои права в суде или трудовой инспекции те, кто был трудоустроен «в черную»? Стоит ли им вообще обращаться в инстанции?

Собеседники ФАН разделились в оценках, но в целом признали, что сотрудники, не заключавшие трудовые договоры, всегда рискуют оказаться в сложной ситуации. И все же для них есть способ, как вернуть себе деньги даже после увольнения.

Депутат: Идти в суд себе дороже

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ФАН констатировал, что именно по этой категории граждан коронавирус «ударил» больнее всего.

«В связи с ограничительными мерами судебная система была подвержена определенным корректировкам, — отметил депутат. — Уже сейчас точно можно сказать, что те, кто находился в «черной» или «серой» зоне, конечно, серьезно пострадали».

Дело в том, что у получавших зарплату неофициально, «в конверте», трудового договора нет, пояснил Нилов.

«В этом случае все трудовые отношения — неофициальные. В связи с этим все обращения в суд, трудовую инспекцию и прокуратуру будут бесполезны, с точки зрения восстановления нарушенных прав», — уверен собеседник ФАН.

По мнению парламентария, такие обращения даже чреваты для бывшего работника, потому что он, получая зарплату в конверте, уклонялся от уплаты подоходного налога, что является правонарушением. А если речь идет о большой зарплате, то еще и преступлением — вплоть до уголовной ответственности, уточнил депутат.

«Как восстановить права? А к кому работник будет предъявлять претензию? К работодателю? У него юридически нет работодателя! У него есть понимание, что этот человек был у него работодателем, но юридически это подтвердить никак нельзя», — добавил глава комитета ГД по труду.

Если такому экс-сотруднику даже удастся подтвердить, что он работал, этим он признает, что получал нелегальный доход, с которого не был уплачен налог.

«Это может повлечь определенные юридические последствия», — предостерег Ярослав Нилов.

Адвокат: Права отстоять реально

Иного мнения придерживается адвокат Московской коллегии адвокатов «Антикризисный центр» Ольга Бобылева.

«Фактически, допущение к работе считается заключением трудового договора, — подчеркнула она. — Даже если трудовой договор не заключен, но человек работал и получал заработную плату, и он может это доказать, то считается, что с ним заключен трудовой договор. И на него, естественно, распространяются все правила, предусмотренные трудовым законодательством».

По словам юриста, если работнику выплачивалась заработная плата, то должны существовать ведомости, в которых этот факт был зафиксирован.

«Возможно, работодатель перечислял денежные средства на банковскую карточку сотрудника. Если есть такие доказательства, надо их предъявлять, если нет — кто-то из сотрудников наверняка видел, как этот человек трудился, выполнял конкретную работу», — рассказала адвокат.

В этом случае надо привлекать свидетелей и доказывать, что имел место факт заключения трудового договора, поскольку работник был допущен непосредственно к работе и выполнял ее, предложила Ольга Бобылева.

Как торгпреды добились выплат

Пострадавшие сотрудники обращаются в суд довольно редко. Однако, как выяснилось, и у работавших «в черную» есть прецеденты выигранных дел.

Своим опытом защиты прав нескольких работников, трудоустроенных неофициально и пострадавших от нечистоплотного работодателя, с ФАН поделилась директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова.

«Была такая история с людьми, которые «в черную» работали торговыми представителями. Им было проще доказать, что они вели трудовую деятельность, потому что они ездили по клиентам, представляли им образцы различного оборудования, подписывали с ними определенные документы. Когда работодатель решил их уволить, люди попросили выплаты выходных пособий, на что он заявил: «Вы, ребята, у меня вообще не работали!» — рассказала она.

Ситуацию упростило то, что это было коллективное обращение в суд, а также подтверждение прямой связи с клиентами, к которым уволенные приезжали от имени компании.

«Им удалось доказать, что по факту трудовые отношения были, и работодателя обязали заключить с ними договор, — вспоминает юрист. — Им была произведена доплата по оплате отпускных, которых ни у кого не было. У ряда работников были дополнительно оплачены больничные листы. Кроме того, поскольку работодатель начал процедуру сокращения, они еще в течение двух месяцев после восстановления получали заработную плату, а при увольнении получили выходные пособия, исходя из реальной заработной платы, как того требует закон».

Всю ответственность за уплату налогов несет не работник, а работодатель, напомнила собеседница ФАН.

«Плательщиком налогов, в частности того же НДФЛ, является работодатель. И если работник доказывает, что фактически у него есть трудовые отношения, то суд обязывает работодателя заключить трудовой договор с прописыванием реальной заработной платы. С этой зарплаты тот производит отчисления в фонды и выплачивает НДФЛ», — добавила эксперт.

Правда, с такими исками уволенные работники обращаются в суд крайне нечасто, повторила Валентина Митрофанова.

Трудоустраивайтесь официально

Так или иначе, еще до принятия на работу будущим сотрудникам необходимо делать все, чтобы не оказаться в положении трудоустроенных неофициально.

«Нужно приложить любые усилия, чтобы был оформлен трудовой договор, потому что доказать в судебном порядке теоретически можно, на практике — очень сложно, а в инспекционном порядке вообще нереально, — подчеркнула кадровик. — Кроме того, обращение в суд — это дополнительные затраты».

Поэтому, убеждена она, людям надо стараться не просто чтобы трудовой договор был заключен, но чтобы в нем была прописана «белая» зарплата, а не «черная» или «серая».

«Все гарантии предоставляются с суммы, прописанной в договоре. А если работодатель заработную плату частично выплачивает «в черную» или «в серую», то когда в дальнейшем возникает конфликт или заходит речь об оплате больничного, работник сможет претендовать лишь на то, что прописано «в белую», — объяснила Митрофанова.

И все же трудовая инспекция в последнее время активно борется с работодателями, не желающими заключать трудовые договора, констатировала собеседница ФАН.

«Это новое явление. Буквально в этом году инспекции труда была поставлена задача противодействовать уклонению работодателя от заключения трудового договора. Это ключевая категория риска! Можно обратиться в инспекцию, и на это обращение обязаны оперативно отреагировать», — отметила эксперт.

Другой вопрос, что это лучше делать не тогда, когда тебя уже уволили после нелегальной работы и надо что-то доказывать, а до этого, подчеркнула она.

Работник имеет право попросить, чтобы инспектор труда не разглашал фамилию обратившегося с жалобой, заметила Валентина Митрофанова. По факту такого обращения инспекция должна провести проверку, не предавая огласке личность работника.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в России были введены ограничения на режим работы предприятий и передвижение граждан, из-за чего многие организации перешли на удаленный режим работы. Если такой перевод невозможен, работодатель должен сохранять за сотрудником его рабочее место и зарплату. Уволенные имеют право рассчитывать на выплаты от государства. В этой ситуации самыми уязвимыми работниками оказались те, с кем не были заключены трудовые договора.