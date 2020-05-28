Бунт в США перекинулся на еще один штат

Вашингтон, 28 мая. Мужчина погиб во время беспорядков, которые были вызваны смертью афроамериканца в США. Об этом сообщает газета Star Tribune.

Инцидент произошел в Миннеаполисе (штат Миннесота), где ранее при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Смерть чернокожего спровоцировала беспорядки, во время которых протестующие начали мародерствовать и поджигать магазины.

По данным газеты, в одного из бунтующих выстрелил владелец местного ломбарда. Получивший ранение мужчина позднее скончался в больнице. Полицейские уже задержали подозреваемого, передает «АиФ».

Как сообщает американский телеканал CBS, в связи с гибелью Флойда беспорядки начались не только в Миннесоте, но и в Лос-Анджелесе. Сначала сторонники движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») устроили здесь мирную акцию протеста, однако затем митинг перерос в настоящий бунт, когда несколько человек начали бить стекла патрульных машин и запрыгивать на автомобили правоохранителей. Были зафиксированы стычки протестующих с полицией, кроме того, некоторые участники беспорядков жгли флаги США.

#MinneapolisRiots are a lot more than a burned down #AutoZone and looting at a #Target. #Minneapolis is in absolute chaos.



This footage is from my friends IG live and was taken less than 5 mins ago. Things are completely out of control at this moment and absolute anarchy. pic.twitter.com/SsS6N42UOB — Brian Dawe (@DJBrianDawe) May 28, 2020

Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая возле продуктового магазина, где он якобы пытался расплатиться фальшивым чеком. 46-летнего афроамериканца повалили на землю, а полицейский прижал шею задержанного к асфальту. Флойд не сопротивлялся и жаловался, что не может дышать. Позднее задержанный скончался в больнице, передает «Царьград».

В задержании чернокожего участвовали четыре полицейских, все они отстранены от службы. Расследованием смерти Флойда занимается ФБР, пишет Infox.ru.