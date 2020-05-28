Украинский политолог заявил о подготовке Киевом блицкрига в Донбассе по заданию США

Киеву поставлена задача активизировать военные действия в Донбассе для срыва процессов, запущенных «нормандским форматом». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Военная помощь Украине

Пентагон уведомил конгресс о том, что проведение реформ на Украине позволяет осуществить дальнейшее выделение стране военной помощи на сумму 125 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в военном ведомстве США и неназванного помощника конгрессмена.

Отмечается, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией, усилении общественного контроля и повышении прозрачности. Поэтому Киев имеет право получить военную помощь на сумму 250 миллионов долларов.

Предполагается, что в рамках этой помощи Украина получит мобильные радиолокационные системы, разработанные для отслеживания артиллерийского и ракетного огня, несколько десятков машин скорой помощи, аппаратуру засекреченной связи и два патрульных катера, оснащенных 30-миллиметровыми автоматическими пушками с дистанционным управлением.

Киеву поставлена задача

Как отметил Евгений Голышкин, подобные заявления Пентагона говорят не о возросшем значении Украины как самостоятельного субъекта и уж тем более не о какой-то успешности реформ (ведь на самом деле все наоборот).

«Это говорит о полном подконтрольном положении киевского правительства, президента и Верховной рады, и де-факто о статусе «колониальной администрации над вверенными территориями». Поставки вооружений и возможность крупного финансового вливания со стороны США в украинскую военную машину говорят о том, что Киеву поставлена задача активизировать военные действия в Донбассе для срыва процессов, запущенных «нормандским форматом», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам украинского политолога, США выгодно использовать своего «маленького и надежного партнера» во все более возрастающем противостоянии с ЕС. Военное обострение в Донбассе позволит спекулировать на теме антироссийских санкций. Ведь в той или иной форме поддержка ЛНР и ДНР в таком случае будет усилена не только в гуманитарном ключе.

«Не просто так высокие военные чины Украины заявляют о своей приверженности «хорватскому сценарию», что для населения Донбасса может вылиться в «блицкриг вермахта». Команде Владимира Зеленского такие заявления Пентагона тоже на руку, ведь он сможет торговаться с ЕС по существующим проблемам во взаимоотношениях, показывая «что весь мир с нами». Кроме того, для США и Зеленского обострение в Донбассе за счет финансовых вливаний и военных поставок интересно для отвлечения внимания украинских граждан от продажи украинской земли», — добавил Евгений Голышкин.

Таким образом, по его мнению, американцы остаются верны своим извечным принципам по использованию «папуасов» для решения собственных проблем. Кроме того, украинский политолог призвал не забывать, что различные военные поставки пойдут на Украину не безвозмездно и будут щедро оплачены американскими долларами,

«Эти деньги затем американцы вложат в развитие собственной промышленности и экономики», — заключил Евгений Голышкин.

Украина в период президентства Владимира Зеленского ничуть не приблизилась к здравомыслию в отношении Донбасса. Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что нынешние власти Киева продолжают политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.