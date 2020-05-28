Васильев заступился за преобразившуюся после пневмонии Бабкину

Москва, 28 мая. Историк моды и коллега певицы Надежды Бабкиной по передаче «Модный приговор» Александр Васильев вступился за ее цветущий вид, раскритикованный ранее хейтерами.

Как писали некоторые средства массовой информации, поклонники упрекнули Бабкину за то, что она якобы не болела пневмонией, а делала пластику. Как уточнил Васильев, внешность артистка изменила с помощью макияжа.

«Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее», — сказал историк моды.

По его словам, если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, красивые зубы, «то это будет еще более хорошее впечатление».

Ранее Бабкина призналась, что во время болезни ее поддерживала примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин. Народная артистка добавила, что звездная семья стала первой, кто позвонил в больницу, узнав, что ее состояние здоровья начало нормализоваться. К тому моменту Бабкину уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

По ее словам, после выхода из комы была очень важна моральная поддержка друзей и близких. Именно это помогло ей встать на ноги, призналась певица.

Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус в начале апреля, диагноз не подтвердился. У нее диагностировали пневмонию. Сейчас артистка чувствует себя хорошо. По признанию самой певицы, болезнь поразила 80% легких.