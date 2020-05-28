Разуваев раскритиковал «россказни о нефтяной игле», тормозящей наукоемкое производство



Насчет национальных углеводородных резервов ближайшие лет 20 можно не беспокоиться — главное, чтобы на них были нормальные цены. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Так собеседник ФАН прокомментировал отчет Счетной палаты, из данных которого следует, что Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. При этом отмечается, что запасов «черного золота» без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет. Однако уже сейчас прирост запасов «голубого топлива» в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу. Разуваев убежден, что поводов для паники нет, и гражданам не стоит беспокоиться за перспективы национальной экономики.

«Есть старый фейк, что нефть российская скоро закончится, и россияне умрут с голоду, — сказал экономист. — Цифры показывают, что это не так: обеспеченность запасами наших нефтегазовых холдингов намного выше, чем у мировых аналогов. Связано это с тем, что еще с советских времен разведыванию резервов уделялось много внимания, потому что СССР готовился к длительной мировой войне».

По словам эксперта, запасы «Газпрома» столь велики, что среди специалистов бытует мнение о невозможности когда-либо целиком их монетизировать. А если учесть, что оценка стоимости подобных компаний происходит через определение числа и качества разведанных месторождений, прошедших международный аудит, то реальная цена «национального достояния России» даже не поддается точному подсчету.

«Теория гласит, что запасы — это 80% стоимости добывающей их организации, — отметил собеседник ФАН. — Но в РФ это не так, поскольку у нас действует политика «ресурсного национализма», согласно которой львиная доля доходов с добычи ресурсов отдается в виде налогов государству. Так что запасы торгуются дисконтно, с аналогов. Но к этому уже все привыкли».

Разуваев согласился с изложенным в отчете Счетной палаты мнением, что инвестирование добычи топлива в малоосвоенных районах очень рискованно, поскольку в них нет необходимой инфраструктуры. По его словам, в первую очередь это относится к Арктике.

«Бурить нефть в арктических шельфах можно даже при ценах в 50–60 долларов за баррель, но только с налоговыми льготами, — объяснил экономист. — При нынешних же ценах на «черное золото» это просто нерентабельно. Но наши компании также уже достаточно давно осваивают ресурсы Восточной Сибири, и разведанные запасы одного только Ванкорского нефтегазового месторождения — это как вся «Сибнефть», которую продавал Роман Абрамович».

Эксперт назвал популизмом «россказни о нефтяной игле», которая якобы тормозит развитие наукоемкого производства и развития человеческого капитала в стране.