Медикам Хакасии перечислили более 35 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Абакан, 28 мая. Медики в Хакасии получили положенные «коронавирусные» выплаты после вмешательства Генпрокуратуры. Врачам перечислили уже более 35 млн рублей. Главе республики вынесено представление за допущенные нарушения.

Как уточнили в пресс-службе главного надзорного ведомства, проверка была начата после появления в СМИ сообщений о нарушении прав медиков. Оказалось, что Минздрав республики не перечислил деньги в медучреждения Хакасии за март и апрель.

Для устранения нарушений в адрес главы республики Хакасия было вынесено представление. После разбирательств медикам выплатили более 35 млн рублей, сообщает телеканал 360.

Напомним, дополнительные стимулирующие выплаты медикам были установлены президентом РФ Владимиром Путиным в качестве поддержки за работы с больными с коронавирусом. Однако во в разных регионах врачам не начислили деньги в положенный срок. Проблему обсудили на заседании с главой государства. Путин потребовал немедленно перечислить все положенные средства. Он напомнил чиновникам, что деньги медикам были положены за сам факт работы с пациентами с COVID-19.