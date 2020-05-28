Сирия, 28 мая. Увеличилась протяженность маршрута совместного патрулирования Турции и РФ в Идлибе. Неизвестные напали на отряд курдских боевиков к западу от Ракки. Один из раненных в результате взрыва в Идлибе турецких солдат скончался в больнице, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: потеряли шесть бойцов NDF****** в результате нападения террористов на юге Ракки.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в южной части Хасаки.

Протурецкие силы: ведут междоусобную борьбу неподалеку от города Рас аль-Айн на северо-западе Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: подверглись нападению неизвестных к западу от Ракки.

Соединенные Штаты: обследуют окрестности города Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки.

Российская военная полиция: провела совместное с ВС Турции патрулирование в Идлибе.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о выздоровлении двух пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Таким образом, общее число вылечившихся сирийцев на данный момент составляет 43 человека, в то время как количество заболевших достигло 121. Большинство заразившихся граждан САР недавно прибыли из других стран, в частности из Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Судана. Сейчас под наблюдением медиков находятся более тысячи сирийцев, вернувшихся в страну спецрейсами.

Провинция Идлиб

Стало известно, что один из турецких солдат, который получил ранения в результате взрыва склада на западе Идлиба, скончался в больнице в Турции. Погиб лейтенант ВС Турции по имени Канберт Татар. Напомним, взрыв прогремел на пути следования турецкого конвоя в районе Джиср аш-Шугура. Инцидент также привел к гибели шести боевиков.

Между тем Турция и РФ провели 13-е совместное патрулирование местности в Идлибе в рамках российско-турецкого соглашения от 5 марта. Как передает на своей странице в сети Telegram источник (NovostiDamask), конвой военной полиции РФ и ВС Турции проследовал из населенного пункта Тарнаба в сторону Кафр Шлая. Таким образом, протяженность маршрута составила 23 километра в противовес прошлому рекорду в 15 километров.

Провинция Ракка

Группа неизвестных вооруженных лиц напала на отряд «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе населенного пункта Аль-Идхар к западу от административного центра провинции. О последствиях развернувшихся столкновений пока ничего неизвестно. Предполагается, что к атаке могут быть причастны члены местных арабских племен, выступающих против оккупации курдских боевиков.

Тем временем новостной портал Step News Agency заявляет о вылазке джихадистов «Исламского государства» в районах, подконтрольных правительственным войскам и их союзникам. Утверждается, что шесть членов ополченческого формирования Национальные силы обороны (NDF) были убиты в результате налета. В настоящий момент ведется поиск нападавших.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Nour сообщает, что американские военные провели патрулирование в окрестностях города Аль-Маликия в северо-восточной части Хасаки. Никаких подробностей о ходе мониторинга пока не поступало.

Между тем в городе Меркада на юге региона прогремел взрыв. Детонировало СВУ, заложенное в военном автомобиле «Демократических сил Сирии» (SDF). По предварительным данным, никто из местных жителей или курдских боевиков не пострадал. В организации взрыва подозреваются члены подпольных ячеек «Исламского государства».

На севере провинции возобновились междоусобные стычки в рядах подконтрольных Анкаре формирований. Новостной портал SANA News передает, что в противостояние вступили боевики группировки «Дивизия аль-Хамза», базирующиеся в деревне Айн аль-Хусан юго-западнее города Рас аль-Айн. Информация о причинах и последствиях столкновений пока выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.