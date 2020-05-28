Вирусолог Ершов спрогнозировал коллективную иммунизацию после пандемии COVID-19

Известный российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что в будущем человечество будет готово дать отпор коронавирусной инфекции — поможет коллективная иммунизация населения.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассказал Федеральному агентству новостей, почему в последние годы нас все чаще поражают различные эпидемии и пандемии, и как с ними мирно ужиться.

«Мы для вирусов — просто объекты питания… Им, чтобы жить, нужны живые клетки, из которых мы состоим, — тогда они живут и здравствуют. Вирусам, в принципе, все равно, кем питаться. Они специализируются и на растениях, и на животных. Кстати, существуют еще и вирусы бактерий — знаменитые бактериофаги, которые безжалостно убивают эти самые бактерии. Это полезные вирусы, и они делают очень большое дело в природе… Но, как мы хорошо знаем, есть, конечно, и негативная сторона. Это инфекции, болезни, эпидемии, пандемии… Главное — мы защищены иммунитетом, что является нашим спасением. Если не было бы иммунитета, не было бы вообще и человека», — говорит академик РАН.

Феликс Ершов обратил внимание, что вирусы — первые живые существа, которые возникли на Земле, — ни много, ни мало, четыре миллиарда лет назад. А вот человек появился намного позже, уже в «вирусном мире».

Что касается коронавирусов, то за 20 лет XXI века они, что называется, «показали зубы», считает ученый, — человечество дважды серьезно столкнулось с их новыми особо опасными представителями.

«Первый появился в 2002 году и вызвал вспышку SARS — тяжелого острого респираторного синдрома, прозванного «атипичной пневмонией». Она распространилась из южного Китая почти на 30 стран. Всего тогда заразилось больше 8 тысяч человек, а скончались 774. Смертность по всему миру составила около 10%. Второй вирус ровно через 10 лет, в 2012-м, вызвал эпидемию MERS — «ближневосточного респираторного синдрома», который в западной прессе прозвали «верблюжьим гриппом». Он затронул, в основном, арабские страны. Зараженных было не так много, но инфекция оказалась гораздо смертоноснее «атипичной пневмонии» — умерли 40 процентов инфицированных», — напомнил Феликс Ершов.

Нынешняя же коронавирусная инфекция COVID-19 впервые «свалилась» на население всего мира, особенно на пожилых людей, и мы оказались не готовы к ней, отметил академик РАН.

«Но дальше уже будем готовы — потому что все, так или иначе, переболеют, будет коллективная иммунизация, плюс иммунизация с помощью вакцин», — заключил Ершов.

Полный текст интервью с Феликсом Ершовым читайте на сайте ФАН.

На текущий момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире 5 691 790 заболевших COVID-19 (2 986 073 активных случая). 2 350 088 человек вылечилось, 355 629 — умерло.

По всем показателям уверенно лидируют Соединенные Штаты Америки. Там 1 699 176 инфицированных (1 207 250 активных случаев), 391 508 человек выздоровело и 100 418 — умерло.

На втором месте по количеству зараженных Бразилия, показатели которой по-прежнему резко идут вверх, по сравнению со всеми другими странами, — 411 821 (плюс 20 599 за последние сутки). В крупнейшем государстве Южной Америки скончалось 25 598 человек (плюс 1086).

В России, исходя из информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, зафиксирован 379 051 заболевший (плюс 8371 за сутки). 150 993 человека (плюс 8785) вылечились, 4142 (плюс 174) — умерло.