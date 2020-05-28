Россия повторно направит приглашения на парад Победы всем участникам

Москва, 28 мая. Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам. Об этом рассказал глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

По его словам, новое приглашение будет направлено и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики», — сообщил Парамонов.

Ранее французский лидер планировал свое участие в праздничном параде, посвященном 75-й годовщине Победы над фашизмом. Однако мероприятие было перенесено в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой.

Во вторник, 26 мая, президент России Владимир Путин объявил, что поручил провести парад 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся исторический Парад Победы под руководством маршала Георгия Жукова.