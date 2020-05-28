Россияне рассказали, на чем они сэкономили во время карантина

Москва, 28 мая. Россияне стали экономить на покупках одежды, косметики, транспортных расходах и товарах для творчества во время действия ограничительных мер по коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob по заказу «Коммерсант.Деньги».

Специалисты выясняли, как изменились расходы россиян на наиболее популярные категории товаров и услуги. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.

Так, 44% россиян заявили, что существенно снизили свои расходы на приобретение одежды и обуви. 39% стали тратить меньше денег на поездки, а 37% респондентов снизили расходы на покупку косметики.

Отмечается, что 38% опрошенных, наоборот, говорят о росте расходов на продукты питания. Анализируя личные расходы на следующие категории товаров и услуг, россияне чаще всего говорят о том, что они не изменились.

Ранее сообщалось, что введенные из-за пандемии коронавируса ограничительные меры кардинально изменят россиян. Специалисты считают, что их потребительские привычки изменятся навсегда. Это приведет к тому, что бизнесу нужно будет перестраиваться под покупателей. Люди начнут экономить и аккуратнее тратить деньги, передает URA.RU.