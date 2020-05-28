Молодая жена Петросяна Брухунова жестко отреагировала на слова Степаненко о «марамойках»

Москва, 28 мая. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не выдержала постоянных нападок и критики после его развода с Еленой Степаненко и дала жесткий отпор всем комментаторам.

Елена Степаненко недавно побеседовала с Николаем Цискаридзе, который поделился интересной историей спасения его подопечного Дениса Родькина от притязаний «марамойки». Юмористка поинтересовалась, почему мужчин тянет к таким женщинам. На что Цискаридзе отметил, что «после 40 их сносит».

«А после 74-х?» — с сарказмом спросила Степаненко.

«Ой, еще хуже, Лена. Долой марамоек!» — ответил Цискаридзе.

Многие поклонники решили, что это был намек на Евгения Петросяна, и начали называть Татьяну Брухунову «марамойкой». Молодая жена юмориста не выдержала нападок и жестко осадила в Instagram всех критикующих ее.

«Меня достали моралистки вроде Вас! Я только одного не пойму: ну, нафига Вы здесь зависаете? Я и такая, и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня, леди совершенство», — написала Брухунова.

Скандальный блогер Лена Миро ранее прокомментировала новость о рождении ребенка у российского юмориста Евгения Петросяна и его молодой возлюбленной Татьяны Брухуновой. В СМИ и соцсетях уже несколько недель гуляют слухи о возможной беременности Брухуновой. Пользователи Сети охотно обсуждают эту новость и рассуждают на тему пола ребенка. Лена Миро в своем микроблоге рассказала, каким видит будущее Татьяны Брухуновой в браке с Евгением Петросяном.