Трубоукладчик «Академик Черский» спустя три недели стоянки вышел из порта Мукран

Москва, 28 мая. Трубоукладчик «Академик Черский» спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы «Северного потока — 2». Об этом говорят данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Отмечается, что судно вышло из порта, где хранятся трубы для строительства газопровода. При этом после двух часов движения на юго-восток судно снова встало на якорь недалеко от порта.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток — 2» приближается к завершению, на судно «Академик Черский» начали перемещать трубы.

Сейчас «Академик Черский» начал принимать сваренные трубы для дальнейшей укладки на дне моря. Кроме того, в зоне строительства «Северного потока — 2» появилось вспомогательное судно «Фортуна». Эта трубоукладочная баржа также может быть использована в завершении реализации проекта.

По мнению экспертов, если указанные судна в ближайшее время приступят к работе, то строительство газопровода может быть завершено уже осенью.

Напомним, реализации «Северного потока — 2» активно пытаются помешать США и Украина. В декабре 2019 года из-за американских санкций от участия в проекте отказалась швейцарская компания Allseas.