Россия и Турция провели новое совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе

Дамаск, 28 мая. Военные России и Турции провели тринадцатое совместное патрулирование трассы М4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Минобороны РФ.

«Двадцать восьмого мая состоялось очередное, тринадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — указано в сообщении.

Патруль прошел от населенного пункта Тарнаба до Кафр-Шалая. Общая протяженность маршрута составила около 20 километров.

Российская сторона привлекла к патрулированию два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Кроме того, с воздуха движение российско-турецкого патруля контролировали беспилотники Воздушно-космических сил РФ.

Напомним, в марте в Москве состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны согласовали введение режима прекращения огня, а также ряд других мер, направленных на урегулирование ситуации в Идлибе, где находится зона деэскалации боевиков. Первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 состоялось 15 марта 2020 года. Предыдущее патрулирование военные двух стран провели неделю назад.