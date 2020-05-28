Xiaomi запустила предварительное тестирование сети 6G

Москва, 28 мая. Компания Xiaomi приступила к тестированию сети 6G. Об этом заявил основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь. Его слова приводит издание «Синьхуа».

Цзюнь рассказал, что компания Xiaomi сосредоточила свои усилия не только на производстве смартфонов и техники для дома, но и на освоении стандартов связи нового поколения. Руководитель не стал раскрывать подробностей проводимых тестов, но заявил, что работы в этом направлении уже ведутся. Он подчеркнул, что развитие стандарта связи 6G должно идти параллельным курсом с развертыванием обширной сети спутникового Интернета.

Глава Xiaomi указал на то, что пандемия коронавируса негативно отразилась на развитии отрасли во всем мире. По его словам, компания намерена и дальше выпускать смартфоны с поддержкой 5G, потому что внедрение данной технологии существенно улучшит жизнь людей. В качестве примера он привел популяризацию стриминга видео в разрешении 8К и появление видеоконференций нового типа. Цзюнь заявил, что к сегодняшнему дню компания утратила интерес к производству смартфонов с поддержкой стандарта связи 4G.

По данным некоторых исследователей, скорость передачи данных по технологии 6G может достигать одного терабита в секунду.