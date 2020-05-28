Кикабидзе признался Гордону, что его «тянет» в Россию

Москва, 28 мая. Известный советский актер Вахтанг Кикабидзе, с 2008 года проживающий в Грузии, признался, что соскучился по России. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его YouTube-канале.

Артист покинул Россию в 2008 году после конфликта в Южной Осетии. С тех пор к нему часто приезжают русскоязычные друзья, но сам актер так и не решился навестить их.

«У меня лежит множество писем с приглашениями в разные города России — от Дальнего Востока до Москвы. Все время приглашают», — поделился Кикабидзе.

Певец также выразил надежду, что в будущем ему все-таки удастся съездить в Россию, передает «Вечерняя Москва».

«Если буду жив, то позвоню и скажу: «Еду с концертом в Москву». Меня тянет в Россию — очень хочу петь. Но не могу», — рассказал актер.

По словам Кикабидзе, в советское время люди больше уважали друг друга и относились как брат к брату, вне зависимости от национальной принадлежности.

Ранее Гордон взял дистанционным способом интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Опубликованные видеозаписи бесед вызвали скандал в украинском обществе и угрозы в адрес журналиста со стороны националистов. После этого Гордон заявил, что интервью проводились по заданию СБУ, передает Ura.ru.