Архитектор из Латвии объединил велосипед, лодку и дом. ФАН-ТВ

Архитектор Айгарс Лаузис из Латвии создал необычный дом-транспорт для двоих. Средство включает в себя велосипед и лодку одновременно.

Мужчина признается, что такая идея ему пришла во время четырехлетнего путешествия из Лондона в Токио. Он передвигался на велосипеде, а спал в палатке.

«Я не знаю, только ли это из-за моего путешествия на велосипеде. Идея была такой, так, я могу передвигаться [по суше] на велосипеде, но я не могу пересекать водоемы. Также я немного устал от своей палатки, она была очень тонкой и не дарила ощущения дома. И я подумал, почему бы не сделать что-то более прочное, это еще один аспект. И я не знаю, это как-то преобразовалось в идею о создании небольшого Ноева ковчега, плавающего дома, а идея о этой «велолодке» родилась в Шанхае», — поделился Айгарс.

Изобретатель отмечает, что сильное вдохновение он получил в своих путешествиях, наблюдая за креативностью людей в разных странах.

«Достаточно много вдохновения пришло во время многочисленных поездок. В первую очередь креативность, которую я увидел, странные идеи, возникающие у людей по всему миру в сфере архитектуры и дизайна продукта. Возьмите ту же Индию, если говорить о другом — трехколесные велосипеды в Китае», — продолжил Айгарс.

Мужчина планирует испытать свой дом-транспорт в путешествии. Правда, теперь поездка будет небольшой. У архитектора появилась семья и отправляться в годовые путешествия он больше не планирует.