В ПФР назвали условия выхода на пенсию на 5 лет раньше срока

Москва, 28 мая. В Пенсионном фонде России назвали условия досрочного выходного на пенсию. Уйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше срока могут особые категории граждан.

Во-первых, это россияне, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. При этом обязательно наличие страхового стажа. Для мужчин он составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

Таким образом, после завершения переходного периода пенсионной реформы — в 2028 году — жители северных регионов будут выходить на пенсию досрочно: женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет.

В первые два года переходного периода также предусмотрена специальная льгота для граждан, которые собирались выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Им начнут начислять пенсию на полгода раньше нового установленного пенсионного возраста. Северяне, которые собирались стать пенсионерами в текущем году, смогут сделать это в 2021-2022 годах. Женщины смогут сделать это в возрасте 51,6 лет, а мужчины — в 56,6 лет.

В ПФР также напомнили, что выйти на пенсию в 50 лет могут матери двух и более детей. Но для этого им также требуется иметь трудовой стаж не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в районах, приравненных к ним, либо 20 лет страхового стажа, пишет ToDay News Ufa. Заявление о назначении пенсии и ее доставке россияне могут в личном кабинете на сайте ПФР, либо на портале госуслуг.

На сегодняшний день в России действует переходный период по повышению пенсионного возраста. В 2028 году для женщин он будет наступать в 60 лет, для мужчин — в 65 лет. Право выхода на досрочную пенсию, согласно закону, распространяется более

Всего в законе более 30 категорий граждан (в основном по профессиональным признакам), у которых есть право получать пенсию досрочно. Полный список можно посмотреть на сайте ПФР.

Ранее ФАН сообщал о том, кто сможет досрочно выйти на пенсию в России в связи с пандемией коронавируса.