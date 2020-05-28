​​Друг Трампа, иранофоб и борец с антисемитами: кто лоббирует интересы ПНС Ливии в США

Мало кто знает, что на сайте Минюста США с 10 января 2020 года лежит послание от ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Дональду Трампу. Лежит в базе иноагентов foreign agents registration act (FARA). И предоставлено лоббистской компанией Gotham Government Relations & Communications. Точнее, ее основателем Брэдли Герстманом, который одновременно обслуживает и еврейскую общественную организацию ZAKA, и радикальных салафитов из Правительства национального согласия (ПНС). Первые участвуют в ликвидации последствий терактов и опознании жертв, а вторые — непосредственно в подготовке и проведении терактов.

Кто такой мистер Герстман

Уважаемый нью-йоркский адвокат, лоббист и специалист по коммуникациям. С 2010 года тесно связан с Дональдом Трампом. Тот заплатил лоббисту 12 000 долларов за услуги в 2015 году. И это только то, что известно.

В послужной список Брэда Герстмана входит также учреждение фонда, раздающего вознаграждения за информацию об антисемитах. Этакое бюро доносов. Вознаграждение зависит от того, насколько серьезно провинился перед древним народом тот, на кого «настучали».

Ну а настраивать президента Соединенных Штатов против Халифы Хафтара Герстман и его партнеры стали после того, как Трамп лестно отозвался о ливийском фельдмаршале, назвав его «сильным человеком, который контролирует большую часть страны». В ПНС тогда сильно перенервничали и решили нанять лучших.

Да-да, Герстман не единственный. Но об этом чуть позже.

Вернемся к документу с сайта Минюста

В нем представитель ПНС благодарит американского президента за «ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани». И выражает надежду на то, что таким же образом Штаты наведут порядок в Ливии.

Герстман пишет, что ПНС противостоит силам Хафтара. А победа Хафтара станет победой России, Ирана и посмертно Сулеймани. Мол, боевики из России и Ирана подрывают интересы США в Ираке, Ливии и других странах.

Я ожидал всякого рода чушь из уст лоббиста ПНС, но чтобы настолько. С другой стороны, Герстман в одном документе нажимает сразу на несколько болевых точек Трампа. Там и Ирак, и Ливия, и «российские боевики», и иранская угроза.

Самое интересное

Герстман, ссылаясь на книжку журналиста-иранофоба Кеннета Тиммермана, пишет, что Сулеймани был «вдохновителем» нападения на американское посольство в Бенгази в 2012 году. Вы не поверите, но Тиммерман не только журналист, но и исполнительный директор Фонда за демократию в Иране. Эта организация поддерживает демократические движения в Исламской Республике. Ну вы поняли, в Ирак принесли демократию, теперь в Иран несут.

Сайт фонда, кстати, редкостная помойка, как по форме, так и по содержанию.

Ну а если серьезно, то такого рода абсурд в США любят. Я напомню, два года назад на Иран «повесили» и теракт 11 сентября. Суд в Нью-Йорке обязал Тегеран выплатить семьям погибших компенсации в размере от 4,25 до 12,5 млн долларов. И был послан иранским МИД.

«Призываем президента активно и однозначно поддержать ПНС и политический процесс…» — резюмирует Герстман в документе.

На этом фоне считаю не лишним еще раз вернуться к недавним сообщениям в СМИ о том, что США активизируют совместную с ПНС работу над политическим решением ливийского конфликта.

Другие лоббисты ПНС

Известно, что, помимо Герстмана, глава ПНС Файез Саррадж обратился и к другим любителям нашептывать в уши американским политикам нужные слова. Например, к компании Mercury Public Affairs, которую в свое время нанял британский политик Грегори Баркер, представлявший интересы российского бизнесмена Олега Дерипаски.

При этом смею предположить, что на ПНС лоббисты вышли через турок. Известно, что Mercury Public Affairs работала с зятем Эрдогана. А также с бизнесменом Мехметом Али Ялчындагом, близким как к президенту Турции, так и к американскому лидеру.

Контракт с ПНС предусматривает 500 000 долларов в качестве первоначального взноса, а затем 150 000 долларов ежемесячно. И дополнительно 50 000 долларов в квартал на прочие расходы.

В задачи Mercury входит формирование в США четкой пропээнэсной позиции. Самым ярким примером является составленная лоббистами «оборонная и дипломатическая стратегия для Ливии», где присутствует пункт «Подробное описание военного присутствия внешних сил в Ливии, подрывающих стабильность». Намек на Россию, Египет, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

К слову, лоббисты активно разгоняют слухи о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнера», настраивая тем самым Трампа против Хафтара. Задействуются СМИ и соцсети. Там же формируется и основная цель США в Ливии, которую уже транслировал госсекретарь Майкл Помпео: «Борьба с терроризмом и серьезные энергетические возможности».