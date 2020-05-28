Медики рассказали, от каких продуктов нужно отказаться при простуде

Москва, 28 мая. При простуде стоит отказаться от некоторых продуктов, поскольку они могут негативно отразиться на состоянии заболевшего человека. О том, что не стоит есть при недомогании, рассказали медики.

В первую очередь эксперты рекомендовали отказаться от сладостей, так как они могут усугубить состояние, если болезнь вызвана бактерией. Однако при вирусном гриппе глюкоза, наоборот, помогает организму, поэтому сначала врачи советуют определить, чем именно вызвано недомогание.

Кроме того, при простуде противопоказан алкоголь, так как спиртное сужает сосуды и снижает иммунитет. Также медики призывают не лечиться эхинацеей и апельсинами. Цитрусовый фрукт хорош для профилактики, но во время простуды он бесполезен.

Помимо этого, врачи не советуют есть во время простуды красное мясо и тяжелую жареную пищу. Такие продукты перевариваются с трудом, и организму приходится тратить лишние силы, которые могли бы быть направлены на борьбу с болезнью.

Во время простуды медики рекомендуют употреблять бульоны и пить много жидкости. Также в период болезни будут полезны бананы, киви и дыня. Наилучший вариант — проконсультироваться с врачом, который определит оптимальный рацион.

Ранее американские медики назвали основной признак, отличающий коронавирус от простуды. По данным экспертов, при COVID-19 человек не будет страдать от заложенности носа.