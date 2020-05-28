Почти 70% россиян верят в опасность коронавируса

Москва, 28 мая. Более 30% россиян считает, что коронавирус является выдумкой заинтересованных лиц либо его опасность сильно преувеличена. Однако подавляющее большинство граждан РФ признает факт эпидемии (почти 70%). Такие данные показало исследование, проведенное дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики.

Выдумкой эпидемию коронавируса назвали 23,2% опрошенных, 9,6% респондентов не верят в опасность пневмонии COVID-19. Больше всего скептически настроенных граждан наблюдается среди жителей Южного федерального округа (41,1%).

Примечательно, что поведение отрицателей пандемии значительно отличается от признающих ее факт. Половина скептиков выходит на прогулки, 43% из них навещает родственников. При этом только 18% признающих эпидемию навещает своих близких.

Необходимость купить продукты заставляла чаще всего россиян покидать дома (81,2%), среди других причин — посещение аптеки (56,5%), поездки на работу (46,2%), прогулки (38,7%), встречи с друзьями (21%).

Опрос проводился в Интернете с помощью метода поточной выборки, используя данные сразу нескольких сайтов. Пять этапов исследования заняли период с 18 марта по 26 мая. В нем приняли участие 30 тысяч россиян их всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.