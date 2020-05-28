Галкин рассказал, как навел порядок в саду

Москва, 28 мая. Телеведущий и юморист Максим Галкин, несмотря на звездный статус, частенько занимается домашним хозяйством и ручным трудом. Как писали средства массовой информации, он лично помогал в реставрации роскошной входной двери своего замка.

Также он нередко готовит вместе с детьми Лизой и Гарри, а также женой — певицей Аллой Пугачевой. Недавно Галкин даже засветился в чистке слива в душе. В очередной раз Галкин занялся садовыми работами и рассказал об этом своей социальной сети. Вооружившись секатором, он взялся наводить красоту возле замка.

Как объяснил Галкин, он уже второй день не вылезает из-под кустов. Он обрезает сухие ветки, «все лишнее, что наросло».

«Бульденеж освободил от какого паразита, какой-то плющ обвивал, надо проследить, чтобы там тля не поселилась, как в прошлом году. Потом сирень освободил от всякого сухостоя», — объяснил Галкин.

Ранее Максим Галкин снял на самоизоляции клип и выложил его в своем Instagram. В нем снялся он сам, а также его супруга, певица Алла Пугачева. Он посвятил клип проблем сохранения фигуры в условиях карантина. Демонстрируя кадры перекуса у холодильника, он спел пародийсный кавер на «Арию Мистера Икс».

Затем в клипе его герой занялся спортом и рассказал о трудностях жизни в условиях карантина. Ролик набрал почти два миллиона просмотров и получил множество восторженных комментариев. Поклонников Галкина очень порадовало, что даже на самоизоляции он продолжает заниматься творчеством.

Напомним, что в начале мая Галкин показал домашнюю дискотеку, которую во время самоизоляции устроили его супруга, звезда российской эстрады Алла Пугачева, и их дети — двойняшки Лиза и Гарри.