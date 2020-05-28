Музаев рассказал о проведении ЕГЭ в России в эпоху коронавируса

Пандемии коронавируса удалось повлиять на проведение единого госэкзамена в этом году, но не отменить его. Можно ли будет списать в аудитории с помощью маски, как открытое окно способно обнулить результат теста и когда сольют в Сеть варианты ЕГЭ-2020? Об этом Федеральному агентству новостей рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

ФАН публикует первую часть большого интервью с врио главы Рособрнадзора.

За учениками в масках будут следить

— Анзор Ахмедович, из-за дополнительных мер безопасности в этом году выпускникам на ЕГЭ будет еще сложней со шпаргалками?

— Не успели мы выпустить методические рекомендации на этот счет и даже заикнуться, как увидели в Сети карикатуры: сидит ученик на экзамене, оттянул маску, а там шпаргалка, и он списывает ответ.

Если говорить серьезно, то у нас уже прошло совещание по проведению единого госэкзамена, где мы обсуждали ситуацию с масками. Решили, что регионы на свое усмотрение будут требовать ношение масок на ЕГЭ. Но у нас есть родители, которые переживают за здоровье своих детей, и их право мы не можем ограничивать: многие дети придут со своими масками.

Мы сейчас решаем, как сделать так, чтобы обеспечивая безопасность детей, не создавать льготных условий для ребят, которые попытаются этим воспользоваться в нечестных целях.

— Маски — самая главная угроза?

— Кроме масок есть и другие наши проблемы: микронаушники, различные микрофоны. Впрочем, использование спецсредств можно заметить в ходе видеонаблюдения. Если наблюдатель в режиме онлайн видит определенную картинку, отмечает движение губ или то, что выпускник все время говорит во время экзамена, то он может сигнализировать в экзаменационный пункт. Тогда уже общественный наблюдатель может оперативно подойти и выяснить, что происходит, не отрывая при этом человека от экзамена. В особо редких случаях мы сразу понимаем, что происходит нарушение.

Форс-мажор «открытое окно»

— Что еще может произойти, из-за чего человек останется без результатов экзамена?

— Все риски мы отрабатываем заранее, обсуждаем с коллегами. Но кроме рисков, связанных с утечками информации, есть и, казалось бы, смешная, на первый взгляд, проблема.

Вот представьте. Жаркий июль, в большинстве школ нет кондиционеров, потому что дети летом не учатся. В аудиториях душно, и во время экзамена часто открывают окна. Резкий порыв ветра приводит к тому, что работы учеников, как осенние листья, разлетаются по всей аудитории. И они начинают их собирать.

Но проблема в том, что все бланки, за исключением основного, где стоит фамилия, обезличены, на них только штрих-код. Чисто визуально сложно определить, чья это работа. Это может определить только машина, которая обрабатывает результаты экзамена.

Эта история — форс-мажор, который называется «открытое окно». Ежегодно бывает несколько аудиторий, где бланки уносит ветром, и из-за этого мы не можем получить нормальный результат. Помните письмо в «Простоквашино», где Дядя Федор начал писать об одном, а потом Шарик и Кот Матроскин продолжили о другом? В жизни это не так весело, потому что машина выдает винегрет из работ нескольких участников, приходится аннулировать результаты экзамена и переводить их на повторную сдачу в резервные дни.

— Придумали, что с этим делать?

— Эти риски в нынешнем году постараемся учесть. Прогноз на июль известен: обещают жаркое лето. Окна будут открыты, и мы акцентируем внимание на то, что рассадка должна быть организована подальше от окон. Все эти нюансы нам придется доводить до каждого организатора.

«Живопырки» уходят в прошлое

— С каждым годом сокращается число сайтов, которые предлагают якобы решенные задания ЕГЭ, но оказываются фальшивыми. Как в этом году обстоят дела с мошенниками?

— Эти так называемые «живопырки» ежегодно активизируются дней за десять до основной волны экзаменов. Сейчас еще рано их мониторить, к тому же такие ресурсы живут не больше года. Да и выпускник у нас пошел матерый, его не проведешь. Надо быть абсолютно неподготовленным человеком и не уверенным в своих силах, чтобы надеяться в Интернете найти настоящие варианты ЕГЭ.

Я лично отслеживал много ресурсов, которые предлагают купить варианты тестов, в том же «ВКонтакте» например. На каждое такое предложение в комментарии приходят школьники и разоблачают аферистов.

Могу с уверенностью сказать, что большого спроса на эту историю нет. Но хочу отметить, что ежегодно большое число публичных людей в период проведения ЕГЭ любят попиариться на этой теме и занимаются откровенным популизмом. В середине года эту тему никто не поднимает — никому не интересно. Она не пульсирует, как проблема. А в период экзаменов начинают бездоказательно муссировать тему утечек.

Не буду называть фамилии. Откровенно говорю: это популизм, и это нечестно по отношению к выпускникам. Люди пользуются переживаниями других и играют на этой волне.

— Рособрнадзор передает данные мошенников в полицию. Как думаете, в этом году большой будет список из нарушителей?

— Мы ежегодно отправляем список мошенников в МВД и продолжим эту работу. Также сигнализируем в Минкомсвязи РФ и Роскомнадзор, чтобы ведомства обратили внимание и помогли блокировать сайты мошенников и аферистов.

Часть аудиторий окажется вне взора камер

— Сдача экзаменов основного этапа в 2019 году полностью контролировалась с помощью видеокамер. В этом году также есть договоренности со всеми службами?

— В прошлом году мы побили рекорд — сто процентов аудиторий были оснащены камерами. В этом году сложнее: рассадка в аудиториях будет более свободная для соблюдения социальной дистанции между учениками, и если количество пунктов (школ) останется прежним, то число аудиторий может вырасти. Это мы с каждым регионом отработаем в индивидуальном порядке.

Нужно, чтобы это не сильно финансово нагружало всех. Понятно, что нужны средства на дезинфекцию, нужны дополнительные стимулирующие выплаты учителям, которые не в июне, а в июле, в отпускной месяц, будут проводить экзамен. Поэтому мы допускаем рост количества аудиторий, которые могут быть в офлайне.

Онлайн-аудитория — это удовольствие, требующее дополнительных расходов. Ближе к экзаменам мы будем четко знать, сколько таких аудиторий будет. К 20 июня будем готовы назвать точные цифры.

— Вы внедряли и курировали практику печати и сканирования экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях перед учениками. Какой процент школ получает задания в таком формате? И остались ли школы, где задания передаются по старинке?

— Все задания передаются на электронных носителях: дисках или флешках — или по Сети. То есть файлы расшифровываются непосредственно перед началом экзамена, и задания распечатываются в аудиториях в присутствии участников.

В прошлом году было восемь регионов, куда доставляли материалы по Сети. В этом таких субъектов будет уже 18. Мы будем увеличивать число регионов, где внедряется новая система, и в течение нескольких лет полностью уйдем от электронных носителей — все будет передаваться по Сети.

— Есть ли какие-то ноу-хау для слежения за качеством выполненных работ на ЕГЭ, о которых мы не знаем?

— Конечно, есть достаточное количество невидимых обычному глазу технических средств, которые помогают собирать, анализировать информацию. Например, мы используем искусственный интеллект, который проводит анализ обработанных данных, изучает работы и позволяет максимально быстро выявить нарушителей.

В прошлом году почерковедческая экспертиза позволила выявить 23 человека, которые участвовали в ЕГЭ, а сочинение за них писал кто-то другой. В этом году таких ноу-хау, позволяющих определять, честно ли человек проделал работу или нет, будет еще больше.

Наблюдателям проведут тесты на антитела

— Что в этом году будет с институтом наблюдателей за ходом ЕГЭ? В связи с пандемией пустят ли их в школы?

— Мы сейчас как раз обсуждаем этот вопрос, как организовать работу наблюдателей: ситуация, сами видите, непростая.

Есть ряд регионов, где приезжих извне определяют на двухнедельный карантин. Будет эта норма через месяц действовать в субъектах федерации или нет — неизвестно. Есть список мест, куда мы в обязательном порядке поедем.

— Можете назвать, сколько таких регионов, куда точно поедут наблюдатели?

— Традиционно ежегодно определяем 15 регионов, куда направляются внешние наблюдатели. Они, как правило, меняются, но есть и те, что постоянно в этом списке. Отбор проводится по итогам анализа очередной приемной кампании: уже тогда мы понимаем, где внешний контроль необходим.

В этом году обсуждается идея отправить в регионы, нуждающиеся в серьезном наблюдении, не сто человек, как раньше, а всего нескольких специалистов. Они организуют качественную работу по подготовке наблюдателей из числа студентов местных вузов. Там, где во всех аудиториях есть камеры, будет вестись онлайн-наблюдение.

Сейчас мы изучаем ситуацию с добровольным тестированием на антитела, и постараемся отобрать взрослых с антителами, у кого есть высокая вероятность, что они не заболеют. По статистике, это 12–14% людей. Постараемся так провести отбор наблюдателей, чтобы не рисковать здоровьем сотрудников.