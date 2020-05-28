Коронавирус 28 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Четверть россиян не верит в пандемию коронавируса, в США с COVID-19 умерло более 100 тысяч человек. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 28 мая

— Всего зараженных 5 793 355 (+105 333 за сутки)

— Скончались 359 089 (+5225 за сутки) человек

— Выздоровевших 2 501 311 (+68 124 за сутки) человек

Данные по России на утро 28 мая

На 28 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 379 051 (+8371), выздоровело 150 993 (+8785), умерло 4142 (+174). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+2054), Московская область (+774) и Санкт-Петербург (+383).

Данные по Украине на 28 мая

По информации министерства здравоохранения страны, официально на Украине на утро 28 мая было зафиксировано 22 382 (+477 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 669 человек (+11 за сутки), всего выздоровело 8439 (+444 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3201 случай), Киев (2793 случая) и Ровенская область (1588 случаев).

Нежелание верить

Более 30% россиян не желают верить в опасность пандемии нового типа коронавируса или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц». Такие данные показал опрос Высшей школы экономики, сообщает РБК.

Согласно результатам, 23,2% опрошенных уверены, что COVID-19 — выдумка заинтересованных лиц, еще 9,6% считают, что опасность коронавируса преувеличена.

Кроме того, 25,6% думают, что пик эпидемии еще впереди, а 16,3% — что пик уже позади.

При этом выросла доля россиян, которые имеют среди знакомых и родственников зараженных COVID-19. В период с 20 апреля до 26 мая доля таких граждан возросла с 4,9 до 16,6%.

Более 100 тысяч жертв в США

Число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные местных и федеральных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Сообщается, что в США от коронавируса умерли 100 047 человек.