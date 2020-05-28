В России за сутки выявлен 8371 новый случай коронавируса

Москва, 28 мая. В России за последние сутки выявлен 8371 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Случаи коронавируса зафиксированы в 85 регионах. Отмечается, что 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Было зафиксировано 174 летальных исхода.

По данным на утро 28 мая, больше всего за сутки зафиксировано случаев коронавируса в Москве — 2054, в Подмосковье — 774, Санкт-Петербурге — 383 случая.

В общей сложности в России выявлен 379 051 случай коронавируса. За весь период эпидемии зафиксировано 4142 летальных исхода, полностью выздоровели 150 993 человека.

В китайском городе Ухань в конце прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире. В странах с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией были приняты меры в рамках борьбы с распространением инфекции.

Так, в РФ были закрыты места массового скопления людей, в том числе развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. Также с конца марта в некоторых регионах страны продолжает действовать режим самоизоляции. В Москве, к примеру, его продлили до 14 июня. Сейчас власти субъектов РФ поэтапно снимают ограничения.