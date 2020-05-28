Успенскую с разведенными ногами раскритиковали за дерзкий образ

Москва, 28 мая. Королева отечественного шансона Любовь Успенская предстала перед поклонниками в дерзком образе в спальне. Новый снимок певица опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Успенская предстала перед фанатами в блестящем джемпере, сапогах на каблуке с заклепками и кожаных штанах. Также звезда для фото выбрала вызывающую позу — с разведенными ногами.

«В этом году май выдался достаточно прохладным. Дождливая погода навевает романтику. Хочется песен под гитару у костра и шумную компанию веселых, любимых друзей рядом», — написала под постом артистка.

Поклонники не оценили образ 66-летней звезды, пояснив, что это «не тот репертуар», который ей подходит.

«Мне Вы очень нравитесь и как женщина, и как певица, но поза на фото — не Ваш репертуар», — написала одна из подписчиц. «В таком наряде точно надо к костру, а лучше на костер», — с сарказмом высказалась другая. «Люба, ты классная во всем, но какой дурак посадил тебя в такую не пристойную позу», — возмутилась olga_lisovaya_.

Стилист, имидж-консультант Анастасия Константинова раскритиковала новый образ певицы, назвав его «слишком темным, жестким и эксцентричным».

Успенская часто публикует фотографии, которые не оставляют равнодушными поклонников. Недавно она решила обрадовать фанатов новостью о выходе новых песен, которые будут представлены широкой публике в самое ближайшее время. Исполнительница опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram новый пост, подкрепив его фотографией, которая вызвала бурную реакцию подписчиков. Появились подозрения, что на снимке двойник звезды отечественного шансона.