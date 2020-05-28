Компания Microsoft выпустила очередное обновление для Windows 10

Москва, 28 мая. Американская компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10. Очередной пакет обновлений получил название Windows 10 May 2020 Update. Об этом сообщает портал The Verge.

В публикации говорится, что ядро операционной системы будет полноценно обновляется через встроенное приложение Windows Update, а пользователи смогут собрать его собственную версию и использовать в WSL 2.

В новой версии Windows 10 будет значительно снижена нагрузка на диски и процессор во время индексации файлов. Кроме того, разработчики ПО устранили проблемы с производительностью строки поиска. Отмечается, что индексатор не будет создавать дополнительную нагрузку на компьютер, когда система и жесткий диск сильно загружены или пользователь работает. Появление онлайн-поиска по аккаунту сервиса OneDrive стало еще одним нововведением, передает «АиФ».

Обновление также коснулось дисплея. Теперь система поддерживает частоту обновлений при использовании нескольких мониторов одновременно. Пользователи смогут бесплатно скачать Windows 10 May 2020 Update уже в ближайшее время с помощью «Центра обновления Windows».